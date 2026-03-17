Пастка для центробанків: як війна на Близькому Сході зриває плани зниження ставок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 березня 2026, 16:21

Пастка для центробанків: як війна на Близькому Сході зриває плани зниження ставок

Світові центральні банки опинилися перед жорстким політичним вибором: стрибок цін на енергоносії через близькосхідний конфлікт розганяє нову хвилю інфляції саме тоді, коли темпи глобального економічного зростання почали сповільнюватися. Регулятори змушені відкладати пом'якшення монетарної політики, балансуючи між ризиком рецесії та втратою контролю над цінами. Про це повідомляє Yahoo Finance 17 березня.

Світові центральні банки опинилися перед жорстким політичним вибором: стрибок цін на енергоносії через близькосхідний конфлікт розганяє нову хвилю інфляції саме тоді, коли темпи глобального економічного зростання почали сповільнюватися.

ФРС та європейські регулятори беруть паузу

Цього тижня відбудуться засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), Європейського центрального банку (ЄЦБ), Банку Англії, а також Національного банку Швейцарії. Консенсус-прогноз економістів зводиться до того, що всі чотири інституції залишать вартість запозичень без змін, дотримуючись вичікувальної позиції, яку пропагує голова ФРС Джером Пауелл. Очікується, що американський регулятор збереже базову ставку в діапазоні 3,5−3,75% та визнає підвищену невизначеність щодо економічних перспектив.

Донедавна інфляційний тиск слабшав, і політики готувалися до циклу зниження ставок. Однак атаки на інфраструктуру та перебої в судноплавстві, що вдарили по нафтових ринках, кардинально змінили розклади. «Час для цього конфлікту навряд чи міг бути більш невдалим для світових центробанків. Посадовці мають вирішити, чи сприймати цей шок як тимчасове явище, чи реагувати більш агресивно на його інфляційні наслідки», — зазначає аналітикиня Capital Даніела Гаторн.

Нафтовий податок на економіку

Зростання вартості палива не лише механічно підіймає загальну інфляцію, але й переноситься на ціни ширшого спектра товарів та послуг. Водночас дорога енергія діє як прихований податок для бізнесу і домогосподарств: вона зменшує наявні доходи та збільшує операційні витрати, що неминуче гальмує споживання, інвестиції та загальне економічне зростання. За нормальних умов таке гальмування економіки вимагало б здешевлення кредитів.

«Війна одночасно посилює ризик того, що для подолання слабкості ринку праці знадобляться більш ранні зниження ставок, і ризик того, що вища інфляція змусить відкласти ці кроки», — пояснює у звіті для клієнтів головний економіст Goldman Sachs у США Девід Мерікл. За оцінками його банку, високі ціни на нафту можуть відняти кілька десятих відсотка від глобального зростання наступного року.

Боргові ринки вже реагують на цю напруженість. Дохідність короткострокових казначейських паперів США, зокрема дворічних облігацій, які найчутливіші до очікувань політики ФРС, за останній місяць зросла приблизно на 25 базисних пунктів, оскільки трейдери переносять очікувані дати зниження ставок на пізніші терміни.

Ілюзія контролю: чи вивчені уроки 2022 року?

ЄЦБ стикається з іще жорсткішим тиском, а дохідність довгострокових європейських держоблігацій демонструє високу волатильність. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард минулого тижня пообіцяла, що регулятор не допустить повторення інфляційного шоку, спровокованого вторгненням Росії в Україну у 2022 році. «Ми перебуваємо в іншій економічній ситуації… і маємо більшу здатність поглинати шоки. Ми зробимо все необхідне, щоб тримати інфляцію під контролем», — заявила вона.

Окремі аналітики також намагаються випромінювати оптимізм. Старший стратег Generali Asset Management Мікеле Морганті вказує, що порівняно з 2022 роком енергетичний шок поки що більш локалізований, а центробанки, які тоді проводили надм'яку стимулюючу політику, нині вже перебувають на нейтральній території.

Тим часом перед Банком Англії постає чи не найгостріша дилема: ризики прискорення інфляції через паливо зводять нанівець шанси на швидке зниження ставок попри ознаки стагнації ВВП та охолодження ринку праці. Навіть у Швейцарії, де інфляція традиційно була низькою, зростання витрат на енергоносії змушує центробанк переглядати свої прогнози: баланс ризиків зміщується в бік вищої інфляції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами