Українці інвестували понад 3,5 млрд грн у корпоративні облігації NovaPay

Є цифра, яка добре описує зміни на українському фінансовому ринку: 1,5 мільярда гривень. Саме стільки інвестували українці у корпоративні облігації NovaPay * через мобільний застосунок. Не через брокерів , не через банківські відділення — через смартфон. За кілька хвилин. А загальний обсяг вкладень у корпоративні облігації компанії перевищив 3,5 млрд грн.

«Для ринку це показовий сигнал: інструмент, який донедавна асоціювався з професійними інвесторами та фондовими брокерами, поступово стає частиною повсякденних фінансових рішень українців», — зазначив Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

NovaPay стала першою приватною компанією в Україні, яка під час повномасштабної війни зареєструвала корпоративні облігації з публічною пропозицією для інвесторів. Перші випуски з’явилися у 2023 році, а загалом компанія вже здійснила 13 випусків відсоткових облігацій різних серій. Загальний обсяг емісії становить 1,29 млрд грн.

Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, що робить інструмент доступним для широкого кола інвесторів. Користувачі можуть обрати строк інвестування від 1 до 12 місяців, а максимальна дохідність за окремими випусками сягає 18% річних.

Наразі корпоративні облігації NovaPay придбали понад 7 тисяч інвесторів. Залучені кошти компанія спрямовує на розвиток фінансового бізнесу — зокрема на масштабування платіжних сервісів і кредитних програм.

Надійність облігацій напряму залежить від фінансової стійкості емітента. За оцінкою рейтингової агенції «Стандарт-Рейтинг», емітент облігацій та цінні папери компанії мають кредитний рейтинг uaAA, що означає дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими борговими інструментами.

* Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит».