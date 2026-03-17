Українці, які втратили роботу через війну, отримали механізм фіксації збитків

На єдиному порталі державних послуг «Дія» з’явився бета-тест, у якому люди можуть написати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Він стосується випадків втрати роботи через війну. Про це повідомили в «Дії».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто може подати заяву

На порталі наголосили, що подати заяву до Реєстру збитків можуть фізичні особи, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. Вони додають, що «це офіційна заява, яка стане підставою для майбутніх репарацій».

Долучитися до бета-тесту можна, якщо людина втратила роботу й була:

найманим працівником (за трудовим договором чи контрактом);

фахівцем (фахівчинею), що працював за цивільно-правовим договором;

самозайнятою особою.

Також подати заяву можуть ті, хто працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Що відомо про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків створили у 2023 році. Відтоді українці можуть подавати заяви 1 фіксувати збитки, яких завдала росія з початку повномасштабної війни. Надалі на базі цих звернень рф буде виплачувати репарації Україні.

Наразі українці також можуть повідомити в реєстр про втрату житла на тимчасово окупованих територіях. Подати заяву можуть власники або співвласники нерухомості. Однак, якщо співвласників кілька — кожен має подавати заяву окремо.