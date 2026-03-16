Інфляція у 600% та дефіцит валюти: чому обіцяне США економічне диво у Венесуелі відкладається

Після усунення від влади Ніколаса Мадуро адміністрація Дональда Трампа обіцяла громадянам Венесуели швидке економічне відновлення та процвітання, проте реальність виявилася суворішою. Знецінення національної валюти стрімко прискорюється, експорт енергоносіїв обвалюється, а пересічні громадяни продовжують страждати від тотальної бідності та заморожених доходів, попри масштабні законодавчі поступки тимчасового уряду на користь іноземного капіталу. Про це повідомляє Bloomberg 16 березня.

Падіння нафтових доходів та розгін інфляції

У січні обсяги видобутку нафти в цій південноамериканській державі впали на 21%, опустившись до позначки 780 000 барелів на добу. Це призвело до різкого скорочення експорту та критичного дефіциту доларів США — валюти, яка фактично замінила знецінені місцеві гроші в повсякденних розрахунках громадян.

Через брак іноземної валюти річна інфляція в країні підскочила з 475% у грудні до приблизно 600% у лютому. За словами Філа Гансона, аналітика Міжнародної кризової групи (International Crisis Group) у Каракасі, пересічні громадяни не відчувають обіцяного прогресу. «Інфляція залишається високою, болівар втрачає вартість, а люди продовжують отримувати жебрацькі зарплати», — констатує експерт.

Проблема офіційних та тіньових обмінних курсів

Нова система валютних аукціонів, запроваджена за підтримки США одразу після арешту Мадуро, виявилася надто повільною та непрозорою. Хоча система розподіляє долари через приватні банки для продажу компаніям за середнім курсом близько 500 боліварів за долар, механізм визначення пріоритетних галузей залишається незрозумілим.

Компанії, які не можуть купити валюту офіційно, змушені йти на паралельний ринок, де курс сягає 600 боліварів за долар. Це створює додатковий тиск на бізнес, адже підприємства зобов'язані розраховувати ціни на свої товари за нижчим офіційним курсом Центрального банку.

Аналітикиня компанії JPMorgan Кетрін Марні підкреслює, що інфляція залишатиметься високою у найближчій перспективі, поки пропозиція долара не зросте, а курси не зрівняються. Вона нагадує, що в середині 2024 року, коли країна могла вільно експортувати нафту, уніфікація курсу дозволила знизити річну інфляцію до 35%.

Злидні на тлі законодавчих поступок

Розрив між обіцянками та реальністю стає дедалі очевиднішим: за даними опитування компанії Meganálisis, близько 80% жителів заявляють, що їхній економічний стан за перші два місяці року не покращився у порівнянні з 2025 роком. Лише 7% опитаних помітили певні зрушення на краще.

Основне обурення населення викликає рівень доходів. Офіційна мінімальна зарплата заморожена з 2022 року на рівні 130 боліварів, що за офіційним курсом становить близько 30 центів. Ця цифра є суто символічною: люди виживають виключно завдяки підробіткам та грошовим переказам з-за кордону. Більшість респондентів вважають, що мінімальна зарплата для виживання має складати від $200 до $400 на місяць. Водночас, за розрахунками дослідницької групи Cendas, базова продуктова корзина для сім'ї з п'яти осіб коштує $677 на місяць.

Це провокує зростання соціальної напруги. У січні кількість протестів зросла на 53%, причому близько 50 із них стосувалися трудових вимог. У четвер по всій країні відбулися масові мітинги робітників, пенсіонерів та студентів, які вимагали підвищення виплат для компенсації вартості життя, що стало першим серйозним тестом на толерантність нової адміністрації до інодумства.