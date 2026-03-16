Чи зможе війна в Ірані розігнати світову інфляцію

Побоювання щодо можливого поновлення інфляції стримують сподівання на зниження відсоткових ставок у провідних економіках світу цього року. Центральні банки США, ЄС, Великобританії, Канади та інших країн готуються винести свої перші офіційні висновки щодо загроз, пов'язаних із конфліктом навколо Ірану, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Центробанки переглянуть ставки

Після значного успіху в боротьбі з інфляцією, спричиненою пандемією COVID-19, Федеральна резервна система США, ЄЦБ, Банк Англії, Банк Канади та інші ключові фінансові інститути проведуть засідання на тлі зростаючої невизначеності на світових ринках.

Поточна економічна ситуація помітно відрізняється від тієї, що призвела до двозначних рівнів інфляції в багатьох країнах з 2021 року після пандемії та російського вторгнення в Україну. Ринок праці ослаблений, грошово-кредитна політика жорсткішає, а інфляція знижується вже три роки поспіль.

Проте економісти приватного сектору знову почали підвищувати свої прогнози щодо інфляції, знижуючи при цьому очікування щодо економічного зростання. Вони бачать ризик тривалого зростання цін на сировину, що може посилити інфляційні очікування та поставити під загрозу цілі центральних банків.

«Центральні банки не можуть ігнорувати це питання, з огляду на нещодавні події», — зазначив Єнс Ларсен, екс-співробітник Банку Англії, який нині працює в Eurasia Group. «Ми можемо зіткнутися з більш тривалими перебоями в роботі та серйозними потрясіннями в нафтогазовій галузі, що збільшить ризики інфляції».

Опитування, проведене Consensus Economics у четвер, показало, що аналітики підвищили свої прогнози щодо інфляції на 2026 рік для країн G7 та Західної Європи. Економісти тепер очікують, що інфляція в єврозоні цього року становитиме в середньому 2,1%, що трохи вище цільового показника ЄЦБ у 2%.

Згідно з опитуванням, прогнози щодо інфляції у Великій Британії на 2026 рік становлять 2,6%, що вище попередньої оцінки у 2,5%. У США очікується зростання цін на 2,7%, що на 0,1 процентного пункту вище лютневого прогнозу.

«Чим довше це триватиме і чим вищими будуть ціни на нафту… тим більше будуть турбуватися центральні банки», — підкреслив Морі Обстфельд, колишній головний економіст МВФ і нині професор економіки в Каліфорнії.

Федеральна резервна система, ЄЦБ, Банк Англії та Банк Канади, як очікується, залишать свою політику без змін цього тижня. Однак ціна на нафту близько 100 доларів за барель, різке зростання цін на газ у Європі та Азії, а також потенційний дефіцит добрив призвели до перегляду ринкових очікувань щодо ставок наприкінці року.

Трейдери закладають у свої прогнози принаймні одне підвищення ставки ЄЦБ до кінця року і припускають, що Банк Англії також підніме ставку. Напередодні атак США та Ізраїлю на Іран трейдери очікували двох знижень ставки Банком Англії з 3,75% і збереження ставки ЄЦБ без змін.

Хоча ціни на бензин різко зросли, США менш схильні до впливу зростання цін на нафту і газ, ніж Європа, оскільки є чистим експортером енергоносіїв. Однак ринкові ставки на терміни наступного зниження процентної ставки ФРС також значно змінилися.

Згідно з даними CME Group, 47% трейдерів, що торгують на процентному ринку, вважають, що до кінця року в США не буде зниження ставок, порівняно з 5% місяцем раніше.

Цього тижня також відбудуться засідання центральних банків Японії, Австралії, Швеції та Швейцарії.

Відмінності від минулого витка інфляції

Нинішній енергетичний шок нагадує ситуацію чотирирічної давнини після початку війни в Україні, але Пол Холлінгсворт із BNP Paribas вказує на «фундаментальні відмінності», які роблять широкомасштабну інфляційну хвилю менш імовірною.

Чотири роки тому інфляція вже зростала до вторгнення Росії, коли економіка відновлювалася після локдаунів, у домогосподарств були заощадження, а ланцюги поставок були порушені. У 2022 році грошово-кредитна політика залишалася стимулюючою з низькими або від'ємними процентними ставками. Зараз політика нейтральна або обмежувальна, а бюджетні дефіцити різко скоротилися.

Ринок праці у 2022 році боровся з відкладеним попитом, пропонуючи щедрі підвищення зарплат і привабливі стартові оклади, що підживлювало спіраль «зарплата — ціна». Зараз ситуація на ринку праці є більш гнучкою, що знижує ризики прискореного зростання зарплат. Кількість вакансій скоротилася майже вдвічі у Великій Британії та США, а в єврозоні рівень вакансій знизився з 3,3% у другому кварталі 2022 року до 2,2% у четвертому кварталі.

«Цей інфляційний шок відрізнятиметься від попереднього, незважаючи на схожість у масштабах підвищення цін на енергоносії», — зазначив Джеймс Сміт з ING. «У ті часи робітники могли змінювати роботу і домагатися вищих зарплат, щоб зберегти доходи. Сьогодні це складніше».

Проте масштаб енергетичної кризи становить серйозну небезпеку, якщо вона затягнеться.

Якщо Ормузька протока залишиться закритою, «наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж від припинення поставок російських енергоносіїв», — заявив Ніл Ширінг з Capital Economics. «Ключовим питанням є тривалість конфлікту».

Ситуація ускладнюється завищеними інфляційними очікуваннями споживачів, які все ще відчувають наслідки різкого зростання цін за останні п'ять років. У Великій Британії та ЄС споживчі ціни зросли приблизно на 20% порівняно з кінцем 2021 року. Зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої, за даними Financial Times, склало понад 30% в ЄС і Великій Британії та 18% у США.

Деякі політики побоюються, що інфляційні очікування можуть швидко зрости при новому стрибку цін на сировину та продукти харчування.