16 березня 2026, 16:17

Inzhur та S1 REIT: чи є сенс інвестувати у фонди нерухомості в Україні? (відео)

REIT в Україні — інструмент для тих, хто хоче інвестувати в нерухомість без купівлі квартири чи комерційного об'єкта напряму. Але яка тут реальна дохідність? Чим українські фонди нерухомості відрізняються від міжнародних REIT? І чи справді обіцяні 9−14% річних можна вважати реалістичними?

У новому випуску розбираємо, як працюють REIT у світі та в Україні, порівнюємо міжнародні фонди нерухомості з українськими моделями, аналізуємо Inzhur та S1 REIT, а також говоримо про головне: ліквідність, ризики, ціни входу, орендні ставки та реальну дохідність для інвестора.

У цьому відео ви дізнаєтесь:

  • що таке REIT і як працюють фонди нерухомості
  • чим українські REIT відрізняються від міжнародних
  • яку дохідність реально показують великі REIT у США, Канаді та Європі
  • у чому сильні та слабкі сторони Inzhur і S1 REIT
  • чому ліквідність — один із ключових ризиків для інвестора
  • як правильно рахувати реальну дохідність фонду нерухомості
  • чи вигідніше купити частку у фонді, ніж інвестувати в нерухомість самостійно
  • чому заявлена дохідність 10−14% викликає питання
  • на що звертати увагу перед інвестуванням у REIT в Україні

Коментарі - 1

guitar
guitar
16 березня 2026, 17:19
Эти скамеры с инжур неделю назад решили раздать по 200 грн всем кто зарегистрируется на их платформе. но когда люди массово пошли регаться, то лавочка закрылась и никому не выплатили эти копейки))))
хорошо подумайте перед тем как доверять свои деньги таким дельцам
