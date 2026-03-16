Після Ради кантонів (малої палати парламенту) Національна рада (велика палата) також висловилася минулого тижня на користь депутатської ініціативи, яка передбачає створення нової державної стратегії у сфері надання притулку. Зокрема, передбачається суттєво обмежити кількість клопотань щодо надання притулку у Швейцарії, пише Swissinfo.
Швейцарія посилює правила надання притулку для мігрантів
Що відомо про нову Стратегію
Як йдеться у тексті схваленої палатою депутатської ініціативи, внесеної фракцією Швейцарської народної партії (SVP), стратегія Федеральної ради під назвою Asylstrategie 2027 «насправді стратегією не є». Тому уряд має надати новий варіант, який, серед іншого, передбачав би обмеження возз'єднання сімей. Національна рада схвалила цю ініціативу під час надзвичайної сесії, присвяченої питанням безпеки.
Крім того, автори цієї парламентської ініціативи вимагають суттєво скоротити кількість клопотань про надання притулку та пов'язані з ними витрати, а також обмежити злочинність серед прохачів притулку.
Читайте також: Швейцарія змінює правила для українців
Процедури розгляду клопотань та скарг, на їхню думку, мають бути прискорені, а кількість висилок збільшено. Напередодні Рада кантонів уже схвалила аналогічну ініціативу, внесену Ханнесом Германном від Швейцарської народної партії, кантон Шаффхаузен.
Формально, однак, цю ініціативу ще має схвалити й інша палата парламенту. Втім, це вважається формальністю.
Те саме стосується і ще однієї ініціативи від SVP, що передбачає застосування щодо агресивних прохачів притулку таких заходів, як десятиденна заборона на вихід за межі федеральних центрів надання притулку або навіть утримання під вартою.
