Кійосакі знову обіцяє світову економічну кризу та радить рятуватися стратегією Баффета

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
16 березня 2026, 15:34

Кійосакі знову обіцяє світову економічну кризу та радить рятуватися стратегією Баффета

Автор книги про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі пообіцяв своїм передплатникам світову економічну кризу та порадив рятуватися, використовуючи стратегію одного з найбагатших інвесторів у світі — Уоррена Баффетта.

Автор книги про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі пообіцяв своїм передплатникам світову економічну кризу та порадив рятуватися, використовуючи стратегію одного з найбагатших інвесторів у світі — Уоррена Баффетта.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо радить КійосакіЗа словами Кійосакі, керівник інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Баффетт зазвичай купує акції недооцінених компаній із сильними фундаментальними показниками та утримує роками, і навіть десятиліттями.
Що радить Кійосакі

За словами Кійосакі, керівник інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Баффетт зазвичай купує акції недооцінених компаній із сильними фундаментальними показниками та утримує роками, і навіть десятиліттями.

Письменник назвав Баффетта яскравим прикладом того, як досвідчені інвестори готуються до великих спадів на ринках — вони тримають великі обсяги готівки в очікуванні кращих можливостей.

Створення великих резервів готівки дасть інвесторам можливість купити активи на спаді під час панічних розпродажів на ринках, оголосив Кійосакі. Він вірить, що біткоїн, золото та срібло можуть значно зрости в ціні, оскільки фінансова криза змусить інвесторів шукати альтернативні засоби збереження заощаджень.

Криза може перевернути увагу інвесторів на активи, що функціонують поза традиційними фінансовими системами, а саме в біткоїн і дорогоцінні метали.

«Готівка — це не сміття під час обвалу. Чому Уоррен Баффет продав акції та облігації і тепер зберігає мільярди у готівці? Тому що тримає свої гроші напоготові для придбання цінних активів після обвалу. Минулого тижня я витратив мільйони на купівлю нафтових свердловин, золота, срібла та біткоїнів. Впевнений, що після великого обвалу ціни на золото, срібло та біткоін зростуть. Але я можу помилятися. Поки Іран продовжує обстрілювати нафтові танкери в Ормузькій протоці, ціни на нафту з моїх свердловин техаських продовжують зростати», — написав Кійосакі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
