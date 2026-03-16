16 березня 2026, 12:21

Вісім світових енергетичних криз минулого: чому ця може стати найгіршою

Світова історія неодноразово демонструвала, що геополітичні конфлікти, революції та природні катастрофи здатні різко змінювати баланс на глобальному енергетичному ринку. У різні роки скорочення пропозиції нафти навіть на кілька відсотків призводило до стрімкого зростання цін і масштабних економічних наслідків. Про те, як вплинули на ринок ключові енергетичні кризи останніх десятиліть написав економічний оглядач Олег Белінський.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Арабське нафтове ембарго (війна Судного дня), 1973−1974

Однією з наймасштабніших енергетичних криз ХХ століття стало арабське нафтове ембарго під час війни Судного дня. У результаті обмеження поставок світовий ринок втратив приблизно 4−4,5 млн барелів нафти на добу, що становило 7−8% глобального видобутку.

Реакція ринку була миттєвою: ціни зросли з приблизно $3 до $11,65 за барель, тобто майже на 280−290%.

Гостра фаза кризи тривала близько шести місяців — з жовтня 1973 до березня 1974 року, після чого відновлення обсягів постачання зайняло ще 6−9 місяців.

Іранська революція, 1978−1980

Революційні події в Ірані спричинили різке падіння видобутку нафти в країні, що призвело до скорочення світової пропозиції приблизно на 3,5−4 млн барелів на добу або 6−7% світового ринку.

Ціни на нафту підскочили з $14 до $39,5 за барель, тобто приблизно на 180%.

Криза тривала 12−18 місяців: різке падіння видобутку почалося наприкінці 1978 року, а мінімальні обсяги було зафіксовано навесні 1979 року.

Ірано-іракська війна, 1980−1981

Початок війни між Іраном та Іраком призвів до втрати приблизно 2,5−3,5 млн барелів нафти на добу, або 4−5% світового ринку.

Однак реакція ринку була відносно стриманою — близько +10−12% до піка приблизно $40 за барель у листопаді 1980 року, оскільки ціни вже перебували на дуже високому рівні після попередньої кризи.

Вторгнення Іраку до Кувейту та війна в Перській затоці, 1990−1991

Після вторгнення Іраку до Кувейту світовий ринок втратив приблизно 4−4,3 млн барелів нафти на добу, що становило близько 6% глобального видобутку.

Ціни зросли приблизно на 141% — з $17 у липні 1990 року до близько $41 у жовтні 1990 року.

Гостра фаза кризи тривала близько дев’яти місяців (серпень 1990 — квітень 1991), а пожежі на кувейтських родовищах ліквідовували до листопада 1991 року.

Загальний страйк у Венесуелі, 2002−2003

Під час масштабного страйку у нафтовій галузі Венесуели видобуток скоротився з 3,1 млн до 0,4−0,5 млн барелів на добу, тобто приблизно на 2,6−2,8 млн барелів.

Це відповідало 3−3,5% світової пропозиції.

На цьому тлі ціни зросли приблизно на 42% — з $26 у листопаді 2002 року до $37 у лютому 2003 року.

Початкова фаза війни в Іраку, 2003

На початку військової операції видобуток нафти скоротився приблизно на 2−2,3 млн барелів на добу, або 2,5−3% світового ринку.

Втім реакція ринку була відносно помірною — близько +10−12%, оскільки значна частина геополітичних ризиків уже була врахована у цінах до початку бойових дій.

Урагани «Катріна» та «Ріта», 2005

Потужні урагани в Мексиканській затоці призвели до скорочення видобутку приблизно на 1,5−1,7 млн барелів на добу, що становило 1,8−2% світового виробництва.

Ціни на нафту тоді зросли приблизно на 17%.

Арабська весна та війна в Лівії, 2011

Через бойові дії в Лівії світовий ринок втратив приблизно 1,5−1,6 млн барелів на добу, або 1,7−1,8% глобального видобутку. Ціни на нафту зросли приблизно на 31%.

Санкції США проти Ірану та криза нафтової галузі Венесуели, 2018−2019

Санкційний тиск і падіння виробництва у Венесуелі призвели до сукупного скорочення пропозиції приблизно на 2,5−3 млн барелів на добу, або близько 3% світового ринку.

Ціни зросли приблизно на 30% — з $66 у квітні 2018 року до $86 у жовтні 2018 року.

Поточні ризики для ринку

За оцінками аналітиків, навіть із урахуванням можливого перенаправлення потоків трубопроводами та проходу окремих танкерів, потенційне випадіння пропозиції на світовому ринку може становити близько 10−15%.

Для порівняння, більшість історичних енергетичних криз виникали при скороченні пропозиції лише на 2−8% світового ринку.

Роман Мирончук
Коментарі - 4

Skeptik777
16 березня 2026, 12:39
Експерт від Бога… проаналізував лиш половину балансу. США наростили видобуток нафти з 9 до майже 23 млн барелів при майже незмінному споживанні. А вони були головною причиною всіх криз як емітент головної резервної валюти. Наразі ситуація змінилася, нафти був надлишок. Тимчасове блокування Ормузької протоки це спекулятивний сплеск, який спаде одразу, як у Ірану не лишиться зброї, більшої за АК-74. А це питання тижня-двох при теперішній інтенсивності бомбардувань.
Kharakternyk
16 березня 2026, 12:41
Ага! Дві-три неділі:)
Десь я це вже чув.
qbik
16 березня 2026, 14:01
2−3 тижні. Максимум місяць🥴
gorobezus
16 березня 2026, 13:03
Как там в Дубаях, еда еще есть?
