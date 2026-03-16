Українцям у Польщі стане складніше знайти роботу: в чому причина

У Польщі формується стійкий тренд зростання безробіття та скорочення зайнятості у бізнес-секторі. До такого висновку дійшов аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився показник безробіття

У IV кварталі індекс NEI перейшов у негативний діапазон — 49 пунктів, що нижче середнього рівня. Це свідчить про погіршення більшості показників ринку праці.

Одним із головних факторів стало зниження субіндексу «Доступність праці», який оцінює швидкість працевлаштування, попит на робочу силу, рівень зайнятості та трудову імміграцію. У річному вимірі він впав на 6 пунктів, в саме до 45.

Негативні тенденції продовжилися і на початку 2026 року. Зокрема, темпи зростання рівня безробіття та кількості безробітних залишаються високими навіть у порівнянні з початком минулого року.

За словами аналітиків, якщо у грудні 2025 року рівень безробіття становив 5,7%, то, за попередніми оцінками Міністерства сім'ї та соціальної політики Польщі, у січні 2026 року він зріс до 6%. Це на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Паралельно зростає і кількість зареєстрованих безробітних. У четвертому кварталі 2025 року їхня кількість збільшилася в середньому на 13% у річному вимірі, а у січні 2026 року приріст до аналогічного періоду минулого року становив 11,6%. Для порівняння, у січні 2025 року зростання до січня 2024 року становило лише близько 0,1%.

В чому причина

Частина експертів та представників влади пояснює це змінами у законодавстві, які набули чинності у червні 2025 року. Нові норми дозволили безробітним реєструватися у центрах зайнятості за місцем фактичного проживання, а не реєстрації, а також спростили процедуру підтвердження готовності до роботи.

Втім, на думку аналітиків Gremi Personal, законодавчі зміни можуть пояснювати лише частину зростання статистики безробіття. Після семи місяців дії нових правил уже сформувалася порівняльна база, що дозволяє говорити про більш стійкий тренд охолодження ринку праці.

Це підтверджують і інші показники. Зокрема, кількість безробітних, звільнених з ініціативи роботодавців, у 2025 році збільшилася на 12,4% у середньому за місяць порівняно з 2024 роком. Для порівняння, роком раніше цей показник мав від'ємну динаміку мінус 0,5%.

У четвертому кварталі 2025 року темпи зростання звільнень прискорилися до 13% у річному вимірі, тоді як у 2023−2024 роках аналогічний показник становив лише 4,9%.

Скорочення зайнятості також фіксується у бізнес-секторі. За оцінками Gremi Personal на основі даних GUS, у IV кварталі 2025 року кількість працівників у компаніях була на 0,7% нижчою, ніж роком раніше.

«Фактично ми бачимо стійкий тренд зниження кількості робочих місць в економіці — річна втрата при поквартальному порівнянні становить близько 50 тисяч працівників», — коментує ситуацію Олег Руденко, аналітик Gremi Personal.

Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від галузі.

«Наприкінці 2025 — на початку 2026 року, низка великих компаній почала скорочувати або переносити свої потужності з польських локацій до інших юрисдикцій. Найчастіше йдеться про автомобільну промисловість та сектор сучасних бізнес-послуг — центри BPO та SSC. Загалом ці процеси можуть свідчити про частковий початок перебудови польського ринку праці, де після кількох років дефіциту кадрів з’являються перші ознаки його охолодження. Водночас відбувається і якісна трансформація ринку. Все більше роботодавців зосереджуються на зберіганні ключового персоналу», — зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

За словами експертів, для українців, які працюють у Польщі, це також означає поступову зміну умов на ринку праці. Якщо раніше дефіцит кадрів забезпечував стабільний попит на іноземних працівників, то у разі подальшого зростання безробіття конкуренція за робочі місця може посилитися.