16 березня 2026, 12:51

Мільярдні обороти та реальні збитки: як інфляція змінила топ-10 ритейлерів України

Сукупний дохід лідерів українського роздрібного ринку за підсумками 2025 року зріс на 22%, перевищивши 647 мільярдів гривень. Проте за фасадом масштабних оборотів та підвищення фінансового порогу для входу в десятку найбільших гравців ховається падіння рентабельності та прямі збитки колись провідних компаній. Про це повідомляє Опендатабот 16 березня.

Сукупний дохід лідерів українського роздрібного ринку за підсумками 2025 року зріс на 22%, перевищивши 647 мільярдів гривень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Монополізація ринку та інфляційні доходи

Сукупний виторг компаній роздрібної торгівлі, які увійшли до Індексу Опендатаботу 2026, сягнув 647,33 млрд грн. Для порівняння: це на 22% більше за результати лідерів попереднього індексу. Щоб потрапити до десятки, компаніям довелося подолати новий фінансовий бар'єр, який за рік зріс із 20 млрд грн до 30 млрд грн.

Верхівка рейтингу залишається монополізованою. Перше місце безальтернативно утримує «АТБ-Маркет» (частина фінансово-промислової групи АТБ, що налічує понад 13 бізнесів). Виторг мережі у 2025 році склав 247,35 млрд грн (зростання на 18%), що генерує понад третину від усього доходу топ-10. Прибуток компанії збільшився на 11% — до 3,43 млрд грн.

Другу позицію четвертий рік поспіль тримає «Сільпо-Фуд» (Fozzy Group) з доходом у 106,07 млрд грн (+14%). Мережа продемонструвала найбільше зростання прибутку серед фігурантів рейтингу — у 7,5 раза, дотягнувши до 1,16 млрд грн. Ще один актив Fozzy Group, мережа «Фора», вдруге поспіль посіла четверте місце. Дохід компанії склав 44,34 млрд грн (+27%), а прибуток зріс утричі — до 394,5 млн грн. Разом «Сільпо» та «Фора» акумулювали 150,41 млрд грн (23% від доходу всієї десятки).

Бум дискаунтерів та падіння рентабельності

Формат жорстких дискаунтерів продовжує експансію. Мережа «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») другий рік поспіль закріпилася на третьому місці. Компанія наростила дохід на 30% — до 49,25 млрд грн, і стала найбільш прибутковою в усьому Індексі. Її чистий прибуток за 2025 рік сягнув 4,52 млрд грн (+11%).

На п’яту позицію повернувся продавець техніки Comfy (ТОВ «Комфі Трейд»), який торік випав з рейтингу через проблеми зі звітністю. Мережа отримала 39,03 млрд грн доходу (+12%), проте її прибутковість обвалилася майже вдвічі: з 25,5 млн грн до скромних 12,8 млн грн.

Шосте місце утримує Novus. Дохід мережі зріс на 20% — до 34,69 млрд грн, але прибуток фактично стагнував, склавши 556 млн грн.

Новачком списку стала мережа АЗК WOG (ТОВ «Петрол Контракт», засноване у 2022 році). Вона продемонструвала найшвидшу динаміку: дохід збільшився у 1,7 раза (до 30,79 млрд грн), а прибуток зріс пропорційно до 342,6 млн грн, вивівши компанію на 9-те місце замість іншої структури групи «Континіум» — «Вест Петрол Маркет», чиї фінансові показники обвалилися після 2024 року.

Збиткові гіганти та ті, хто опинився за бортом

На відміну від 2024 року, коли всі компанії з топу були прибутковими, 2025 рік зафіксував збитки серед великих ритейлерів.

Мережа Metro («Метро Кеш енд Кері Україна»), зберігши 7-ме місце, відзвітувала про збиток у розмірі 380,9 млн грн, попри номінальне зростання доходу на 18% (до 33,92 млрд грн).

Найбільш критичне падіння продемонстрував маркетплейс Rozetka (входить до ФПГ «Розетка», що володіє 10 бізнесами). Компанія впала з 5-го одразу на 10-те місце. Її дохід завмер на рівні 30,08 млрд грн (+1%), а фінансовий результат виявився від'ємним — 38,9 млн грн збитку.

На восьмій сходинці третій рік поспіль залишається мережа EVA (ТОВ «РУШ», належить до Корпорації «Тервін» з понад 20 бізнесами). Її дохід склав 31,82 млрд грн (+18%), однак чистий прибуток скоротився на 21%: з 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Поза десяткою лідерів опинилися такі великі мережі, як Varus (ТОВ «Омега», також входить до «Тервін»), що отримала 24 млрд грн доходу (+20%) і 42,7 млн грн прибутку (+21%). Також до рейтингу не ввійшла компанія «Фудком» (управляє мережею «Велика кишеня», належить до ФПГ «Рітейл груп») з доходом 23,65 млрд грн (+19%) та прибутком 378,7 млн грн (зростання втричі).

Інфляційна маржа

Дані аналітичних агенцій свідчать, що номінальне зростання доходів FMCG-ринку в Україні (на рівні 17−20%) не відображає збільшення фізичних обсягів споживання. Основний драйвер цих мільярдних цифр — інфляція та зростання цін на товари першої необхідності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
