Протягом січня-лютого 2026 року Україна імпортувала товарів на $14,8 млрд, тоді як експорт склав лише $6,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $5,2 млрд, або 78% загального обсягу імпортованих товарів. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.
16 березня 2026, 11:37
Імпорт удвічі перевищив експорт: зовнішня торгівля України за два місяці з дефіцитом $8,3 млрд
Звідки імпортували найбільше
- Китай — $4 млрд
- Польща — $1,4 млрд
- Туреччина — $1,1 млрд
Кули експортували
- Польща — $713 млн
- Туреччина — $563 млн
- Італія — $428 млн
Які товари імпортували та експортували
У загальних обсягах імпорту 71% припали на три основні групи товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $6 млрд,;
- паливно-енергетичні товари — $2,6 млрд,;
- продукція хімічної промисловості — близько $2 млрд,
До трійки найбільш експортованих товарів увійшли:
- продовольчі товари — $4 млрд
- метали та вироби з них — $589 млн
- машини, устаткування та транспорт — $532 млн.
Важливі тенденції
За словами Южаніної, водночас ці дані демонструють і кілька важливих тенденцій.
«Передусім, дефіцит зовнішньої торгівлі за два місяці ВЖЕ становить $8,3 млрд — імпорт більш ніж удвічі перевищує експорт.
Крім того, структура українського експорту майже не змінюється: його основу і надалі становлять продовольство та сировинна продукція.
Натомість імпорт формується переважно за рахунок техніки, обладнання та енергоносіїв. І це питання вже не лише статистики зовнішньої торгівлі. Це питання структури економіки та економічної політики держави", — підсумувала Южаніна.
Джерело: Мінфін
