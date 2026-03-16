Імпорт удвічі перевищив експорт: зовнішня торгівля України за два місяці з дефіцитом $8,3 млрд

Протягом січня-лютого 2026 року Україна імпортувала товарів на $14,8 млрд, тоді як експорт склав лише $6,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $5,2 млрд, або 78% загального обсягу імпортованих товарів. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Звідки імпортували найбільше

Китай — $4 млрд

Польща — $1,4 млрд

Туреччина — $1,1 млрд

Кули експортували

Польща — $713 млн

Туреччина — $563 млн

Італія — $428 млн

Які товари імпортували та експортували

У загальних обсягах імпорту 71% припали на три основні групи товарів:

машини, устаткування та транспорт — $6 млрд,;

паливно-енергетичні товари — $2,6 млрд,;

продукція хімічної промисловості — близько $2 млрд,

До трійки найбільш експортованих товарів увійшли:

продовольчі товари — $4 млрд

метали та вироби з них — $589 млн

машини, устаткування та транспорт — $532 млн.

Важливі тенденції

За словами Южаніної, водночас ці дані демонструють і кілька важливих тенденцій.

«Передусім, дефіцит зовнішньої торгівлі за два місяці ВЖЕ становить $8,3 млрд — імпорт більш ніж удвічі перевищує експорт.

Крім того, структура українського експорту майже не змінюється: його основу і надалі становлять продовольство та сировинна продукція.

Натомість імпорт формується переважно за рахунок техніки, обладнання та енергоносіїв. І це питання вже не лише статистики зовнішньої торгівлі. Це питання структури економіки та економічної політики держави", — підсумувала Южаніна.