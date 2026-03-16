Готівкові курси суттєво випереджають міжбанк: експерт пояснив причину

Чим загрожують нові курси

За словами Шевчишина, нові рівні курсу вже загрожують і, ймовірно, вже спровокували перегляд імпортерами курсу реалізації імпортних товарів. Якщо вони раніше закладали прогноз курсу 45−46 грн, то перехід фактичного курсу в цей діапазон вимагає перегляду відпускних цін на курс 46+ грн. Й це авжеж інфляційний фактор. Також зрозуміло, що зростання курсу само по собі провокує спекулятивну хвилю купівлі. Особливо коли зміни відбуваються стрімко, й за грубо кажучи за один тиждень курс взлітає на 1% чи більше відсотків. Й чим довше тримається зростання, тим дорожче його зупиняти. «Немає ніякого сумніву, що НБУ також бачить ці ризики. А отже після досягнення пограничних рівнів, регулятор втрутився в ринок з більшою пропозицію валюти й тиском на євро. В результаті чого, після пікових рівнів четверга курс долару й євро почали корегуватись», — пише Шевчишин.

Офіційні курси

За результатами тижня офіційний євро до гривні знизився на 0,5% до 50,66 грн, готівковий євро залишився без змін на позначці 51,5 грн. За результатами тижня НБУ наростив валютні інтервенції на 34,7% до $1037,3 млн. Це 15-й випадок з початку війни, коли інтервенції за тиждень перевищують $1 млрд.

Драйвери зростання долару до гривні

Обвал вартості євро на світовому ринку. Євро проти долару за тиждень втратив 1,7% з 1,161 до 1,141.

Політика НБУ по утримуванню євро й вирівнюванню крос-курсу через долар.

Ризик зниження доларової експортної виручки через війну на Близькому Сході та послаблення євро. Активні бойові дії обмежують перспективи агроекспорту та експорту металургійної продукції в ці країни, а також країни, які реекспортують кінцеві товари на Близький Схід. Й на цьому тижні на міжбанку вже була зафіксована така тенденція.

Ризик посилення попиту на валюту, через активізацію закупок валюти імпортерами на фоні її зростання, а також зростання вартості пального та добрив при значному внутрішньому попиті

Ризики фінансування, які посилюються через блокування кредиту ЄС в 90 млрд євро, а також провал голосування Радою по законопроєктам необхідним для отримання коштів МВФ, Ukraine Facility та ВБ.

Між тим головним компенсатором ризику фінансування стають сподівання на пряму міжурядову підтримку зі сторони країн Балтії та Північної Європи на 30 млрд євро, про що повідомив Politico.

Ринок в цифрах

Міжбанк

Середньодобовий попит на валюту знизився на 1,5% до $356М, а середньодобова пропозиція валюти впала на 9% до $259М. Дефіцит валюти на міжбанку зріс на 25% до $97,1 М. Й зараз головне питання, як надовго буде такий перекос зберігатись. Бо з однієї сторони, він відрізняється від стандартних тенденцій березня й носить спекулятивний характер, а з іншого боку, все ж таки є невизначеність з військовими ризиками й фінансуванням.

Готівковий ринок

Ситуація на готівковому ринку вирівнюється за рахунок зростання пропозиції валюти. Проте, готівковий ринок залишається більш депресивним, в тому числі через ситуацію с інкасаторами в Угорщині (нагадаю про викрадення інкасаторів Ощадбанку й з готівковою на суму $90 млн й злитками золота 9 кг). НБУ провів готівкові інтервенції, щоб стабілізувати ситуацію. Проте, готівкові курси суттєво випереджають міжбанк. Попит на готівкову валюту від населення виріс на 4% до середньодобових 110 М дол. Це більш ніж річний максимум. Середньодобовий продаж валюти населенням зріс більшими темпами +9% до $67М. В результаті середньодобовий дефіцит готівкового ринку знизився з максимальних за більш ніж рік $44М до $43М (-3%). Безготівкові операції населення після середньодобового дефіциту в $16,2 М тижнем раніше повернулись до профіциту в $4,2 М.

Прогнози щодо курсу

«Поточні рівні починають загрожувати прискоренню інфляції, а зростання долару 2 тижні поспіль викликає активне залучення спекулятивного капіталу. Отже втручання НБУ в ринок логічне, й обов’язкове, щоб втримати контроль за ситуацією. Більш того, бачимо, що НБУ відійшов від підтримки євро, й дав можливість його корекції, щоб послабити тиск на долар.

У п’ятницю й міжбанк й готівковий ринок корегувались, що показує, що ринок готовий як мінімум до стабілізації, й як максимум до укріплення гривні. Ринок бачить активну позицію НБУ, й приймає її.

Сезонні фактори руху ринку ніхто не відміняв. Й при придбанні спекулятивної складової, попит на валюту знизиться, а пропозиція залишиться. Отже, ринок повернеться до нормального стану, але на нових доларових рівнях.

Девальваційні очікування від відсутності допомоги залишаються, але й НБУ володіє значним запасом ЗВР, щоб стримати короткострокову тенденцію.

Але нагадую, що зараз ми прив’язані до тенденцій світового ринку й тенденцій по євро. При цьому НБУ залишається диригентом валютного ринку. Й може як допустити девальвацію, бо буде вважати це доцільним відповідно поточній ситуації, або навпаки стримати її, або пустити валюти в протиход. При цьому також нагадаю, що прогноз середньорічного курсу 45,3 від МВФ, та 45,7 грн від Уряду на столі. Приближення до цих рівнів навіть готівкового курсу, буде значним гальмом.

У сценарії продовження значного падіння євро на світовому ринку, долар на міжбанку перейде до 44 — 44,75грн з ймовірністю до кінця березня дійти до 45 грн, готівковий долар на тижні 44,50−45,25. Євро офіційний в цьому випадку буде відкочуватись в зону 50 грн, де він буде вже стримуватись НБУ. Але до кінця березня є ймовірність занурення до 49,50. Євро готівковий на тижні 50,50−51,00 грн.