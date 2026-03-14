Мін’юсту США провалив у суді справу проти голови ФРС Джерома Пауелла

Окружний суддя США Джеймс Боасберг заблокував спроби Міністерства юстиції отримати внутрішні документи Федеральної резервної системи (ФРС), назвав розслідування проти її очільника Джерома Павелла політично вмотивованим. Рішення стало суттєвою поразкою для адміністрації Трампа, яка через кримінальні провадження намагалася вплинути на незалежність регулятора та курс відсоткових ставок. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Судовий вердикт

Суддя Боасберг відхилив дві повістки, видані прокуратурою округу Колумбія. Кримінальне розслідування, розпочате в січні, базувалося на підозрі у наданні Пауеллом неправдивих свідчень Конгресу минулого літа щодо перевищення витрат на реконструкцію штаб-квартири ФРС у Вашингтоні.

Однак суддя дійшов висновку, що справа є лише приводом. «Гора доказів свідчить про те, що уряд видав ці повістки, аби змусити голову ФРС проголосувати за зниження ставок або піти у відставку», — йдеться у рішенні. Боасберг підкреслив, що уряд надав «фактично нуль доказів» вчинення Пауеллом злочину, натомість прокурори хотіли знайти хоч якийсь компромат для шантажу.

Для обґрунтування свого рішення суддя цитував численні дописи Дональда Трампа в мережі Truth Social, де президент систематично критикував Пауелла за жорстку монетарну політику. Суд постановив, що метою розслідування було «знищення статутної незалежності ФРС».

Федеральна резервна система та її незалежність

Конфлікт між Білим домом та ФРС зачіпає фундаментальний принцип американської економіки — незалежність центрального банку від політичного циклу. ФРС була створена законом 1913 року як орган, що має приймати рішення на основі економічних даних (інфляція, зайнятість), а не передвиборчих обіцянок політиків.

Спроби адміністрації використати Міністерство юстиції для тиску на голову ФРС через господарські питання (ремонт офісу) є безпрецедентним кроком. В історії США президенти неодноразово критикували очільників ФРС (зокрема Ніксон тиснув на Бернса, а Рейган — на Волкера), проте криміналізація розбіжностей у монетарній політиці створює небезпечний прецедент. Інвестори побоюються, що якщо ФРС втратить незалежність, рішення щодо друку грошей та ставок прийматимуться для короткострокового стимулювання економіки перед виборами, що в довгостроковій перспективі може призвести до неконтрольованої інфляції та втрати довіри до долара як світової резервної валюти.