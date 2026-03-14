Мін’юсту США провалив у суді справу проти голови ФРС Джерома Пауелла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 березня 2026, 12:06

Мін’юсту США провалив у суді справу проти голови ФРС Джерома Пауелла

Окружний суддя США Джеймс Боасберг заблокував спроби Міністерства юстиції отримати внутрішні документи Федеральної резервної системи (ФРС), назвав розслідування проти її очільника Джерома Павелла політично вмотивованим. Рішення стало суттєвою поразкою для адміністрації Трампа, яка через кримінальні провадження намагалася вплинути на незалежність регулятора та курс відсоткових ставок. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Окружний суддя США Джеймс Боасберг заблокував спроби Міністерства юстиції отримати внутрішні документи Федеральної резервної системи (ФРС), назвав розслідування проти її очільника Джерома Павелла політично вмотивованим.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Судовий вердикт

Суддя Боасберг відхилив дві повістки, видані прокуратурою округу Колумбія. Кримінальне розслідування, розпочате в січні, базувалося на підозрі у наданні Пауеллом неправдивих свідчень Конгресу минулого літа щодо перевищення витрат на реконструкцію штаб-квартири ФРС у Вашингтоні.

Однак суддя дійшов висновку, що справа є лише приводом. «Гора доказів свідчить про те, що уряд видав ці повістки, аби змусити голову ФРС проголосувати за зниження ставок або піти у відставку», — йдеться у рішенні. Боасберг підкреслив, що уряд надав «фактично нуль доказів» вчинення Пауеллом злочину, натомість прокурори хотіли знайти хоч якийсь компромат для шантажу.

Для обґрунтування свого рішення суддя цитував численні дописи Дональда Трампа в мережі Truth Social, де президент систематично критикував Пауелла за жорстку монетарну політику. Суд постановив, що метою розслідування було «знищення статутної незалежності ФРС».

Федеральна резервна система та її незалежність

Конфлікт між Білим домом та ФРС зачіпає фундаментальний принцип американської економіки — незалежність центрального банку від політичного циклу. ФРС була створена законом 1913 року як орган, що має приймати рішення на основі економічних даних (інфляція, зайнятість), а не передвиборчих обіцянок політиків.

Спроби адміністрації використати Міністерство юстиції для тиску на голову ФРС через господарські питання (ремонт офісу) є безпрецедентним кроком. В історії США президенти неодноразово критикували очільників ФРС (зокрема Ніксон тиснув на Бернса, а Рейган — на Волкера), проте криміналізація розбіжностей у монетарній політиці створює небезпечний прецедент. Інвестори побоюються, що якщо ФРС втратить незалежність, рішення щодо друку грошей та ставок прийматимуться для короткострокового стимулювання економіки перед виборами, що в довгостроковій перспективі може призвести до неконтрольованої інфляції та втрати довіри до долара як світової резервної валюти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами