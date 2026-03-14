В Україну відправили роботів-солдатів для тестування у бойових умовах

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
14 березня 2026, 9:08

В Україну відправили роботів-солдатів для тестування у бойових умовах

До України доставили двох гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 від американської компанії Foundation для тестування їх ефективності в реальних бойових умовах. Розробники позиціонують цю автономну зброю як технологію, що здатна замінити піхоту та зменшити втрати, проте за подібними заявами криється прагнення технологічних стартапів закріпитися на багатомільярдному оборонному ринку, ігноруючи безпрецедентні безпекові та етичні ризики. Про це пише видання Time.

До України доставили двох гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 від американської компанії Foundation для тестування їх ефективності в реальних бойових умовах.

Ілюзія «чистої» війни та технічні характеристики Phantom

Візуально Phantom MK-1 нагадує машину з антиутопій: він покритий чорною сталлю та оснащений тонованим скляним візором. Робот розроблений так, аби використовувати будь-яку зброю, доступну людині — від револьверів і пістолетів до дробовиків та реплік гвинтівок M-16. Співзасновник Foundation Майк Леблан пояснює такий підхід суто прагматичними міркуваннями: армії не доведеться створювати нове озброєння, адже роботи зможуть працювати з наявними запасами кулеметів 50-го калібру, гранатометів та автомобілів Humvee. За його словами, наявність такого гуманоїда «відкриває можливості для всієї армії США».

Проте функціональність машини залишається під питанням. Рух гуманоїда забезпечують 20 двигунів, і найменший збій хоча б одного з них здатний знерухомити робота. Система є важкою, дорогою, швидко розряджається і має проблеми з балансом. Навіть під час візиту журналістів до офісу компанії один з роботів кілька разів з гуркотом падав. У квітні Foundation обіцяє випустити оновлену версію Phantom MK-2 з литим корпусом, гідроізоляцією, більшими батареями та консолідованою електронікою для захисту від замикань. Очікується, що модель зможе нести до 175 фунтів (близько 80 кг) вантажу. CEO стартапу Санкает Патак заявляє про плани виробляти 30 000 таких роботів на рік. При масштабуванні виробництва до пів мільйона одиниць вартість одного робота має впасти нижче 20 000 доларів, що відкриє шлях до використання «тисячних роїв» на полі бою.

Комерціалізація конфлікту: лобізм та держконтракти

Зараз «Фантоми» проходять заводські випробування на верфях від Атланти до Сінгапуру. Проте стартап вже інтегрується в державні структури: Foundation має дослідницькі контракти на загальну суму 24 мільйони доларів від армії, ВМС та ВПС США, включно з програмою SBIR Phase 3 (схвалений військовий підрядник). Паралельно плануються випробування для морської піхоти (роботів вчитимуть мінувати двері під час курсу проникнення на об'єкти), а Міністерство внутрішньої безпеки розглядає можливість їх залучення для патрулювання південного кордону США.

Представник Пентагону підтвердив, що відомство досліджує мілітаризовані прототипи. Вагомим фактором впливу є і лобістський ресурс стартапу: інвестором та головним стратегічним радником Foundation став Ерік Трамп. СЕО компанії Санкает Патак прямо визнає комерційну стратегію: «Як і з дронами чи кулеметами, спочатку ви повинні передати їх до рук клієнтів».

Експерименти на передовій

Україна стала головним світовим полігоном для перевірки смертоносних алгоритмів. Два роботи були передані в лютому для проведення розвідки на передовій. За словами Майка Леблана (ветерана морської піхоти США з 14-річним стажем, який здійснив понад 300 бойових вильотів у складі сил в Іраку та Афганістані), нинішній конфлікт, де щодня запускається до 9 000 дронів, перетворився на «війну роботів», у якій люди лише надають підтримку.

Автоматизація бойових дій вже дає результати: наприкінці січня троє російських солдатів здалися в полон невеликому українському наземному роботу (безпілотному танку). Леблан стверджує, що гуманоїди, маючи теплове випромінювання людини, можуть брати участь у логістиці та досліджувати низькі бункери, збиваючи ворога з пантелику. На його думку, використання машин є моральним імперативом, оскільки вони діють точніше та позбавлені стресу, а масові армії гуманоїдів зрештою знівелюють тактичні переваги і знизять ризики ескалації за принципом ядерного стримування.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
