НБУ підкріпив каси банків на понад $280 млн за тиждень через інцидент з Ощадбанком

Національний банк України провів серію операцій з обміну безготівкової валюти на готівкову впродовж 9−13 березня 2026 року. Загальний обсяг заявок від банків становив 153,1 мільйона доларів США та 111 мільйонів євро , що значно менше за оголошену пропозицію НБУ.

Регулятор ухвалив рішення про такі операції превентивно через можливі логістичні проблеми з доставкою готівкової валюти після незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

Масштаб операцій: попит виявився втричі меншим за пропозицію

Упродовж п'яти днів НБУ оголосив можливість обміну на загальну суму 500 мільйонів доларів та 265 мільйонів євро. Фактично банки звернулися лише за 153,1 мільйона доларів та 111 мільйонів євро — всі заявки були задоволені повністю.

9 березня п'ять банків подали заявки на 53,1 мільйона доларів та 42 мільйони євро за доступних 100 мільйонів доларів та 80 мільйонів євро.

10 березня один банк отримав 20 мільйонів доларів та 10 мільйонів євро за лімітів 100 мільйонів доларів та 35 мільйонів євро.

11 березня один банк звернувся за 40 мільйонами доларів та 34 мільйонами євро при доступних 100 мільйонах доларів та 50 мільйонах євро.

12 березня попит становив 10 мільйонів доларів та 5 мільйонів євро за тих самих лімітів.

13 березня один банк отримав 30 мільйонів доларів та 20 мільйонів євро.

Причина втручання: логістичні ризики через інцидент з Ощадбанком

НБУ пояснив запуск операцій можливими труднощами з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Регулятор посилався на незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини, що могло створити ситуативні перебої у звичайних каналах постачання.

Водночас на момент запуску операцій обсяг середньоденних залишків готівкової валюти в банківських касах відповідав минулорічному показнику, що свідчило про стабільну ситуацію.

Вплив на міжнародні резерви: операції не зменшують запаси

Регулятор наголосив, що операції з обміну безготівкової валюти на готівкову жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України. НБУ підтвердив готовність згладжувати надмірні курсові коливання та зазначив, що обсяг резервів є достатнім для підтримання стійкості валютного ринку.

Частота та обсяги майбутніх операцій з підкріплення кас залежатимуть від потреб банківської системи, які регулятор продовжує моніторити.