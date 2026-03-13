У МФО розповіли, як змінилась їхня роботу через обмеження відсоткової ставки

Вже більше року МФО працюють в умовах обмеженої відсоткової ставки за кредитами — не більше 1% на день. Як це вплинуло на ринок, споживачів та чи здатні компанії адаптуватись до цих та інших змін, під час конференції Fin Year розповіли представники фінансових компаній.

Як відзначає СЕО Moneyveo Сергій Сінченко, обмеження відсоткової ставки кредитів МФО стало дуже важливим переходом. «Якщо раніше компанії могли закривати свої прорахунки високою денною ставкою, то після обмеження вони мали зробити „домашню роботу“. З одного боку заради підвищення якості своїх операційних процесів, з іншого — вдосконалення ризикових систем» — пояснив він.

Сергій Сінчеко констатує, що для багатьох компаній цей перехід виявися болісним. «Дехто покинув ринок, дехто зменшив свої обсяги, але зміни дали нам поштовх для перебудови власних моделей», — говорить СЕО Moneyveo.

Разом з тим, за його словами, зниження відсоткової ставки змінило звички клієнтів. Зокрема, вони частіше цікавляться більшими сумами позик та користуються кредитами тривалий період. Експерт пояснює, що клієнти починають дивитися на позики МФО не просто як на кредити до зарплати на кілька днів, а розраховують на тривалішу перспективу та будують плани на кілька місяців наперед.

Водночас для того, щоб працювати в нових умовах, МФО слід перебудовувати свої системи фінансового моніторингу та скорингу. «Для нас нагальним питанням є підключення небанківських фінансових установ до сервісів Дії, проведення повноцінної ідентифікації і верифікації, це значно зменшить ризики. Нам потрібен доступ до державних ресурсів для того, щоб ми могли робити якісну оцінку клієнта, адже перевантажити його кредитами ми не можемо», — наголосив Сергій Сінчеко.

Вимоги до прозорості МФО

Як відзначив Директор з маркетингу у FinTech сфері Monto Владислав Бурма, він підтримує ініціативи НБУ щодо прозорості МФО. «Для нас прозорі правила це база від якої ми відштовхуємося. Водночас є певні нюанси. Перше це сторона регуляції. Друге це сторона доступності грошей для споживачів», — зазначає він.

За його словами, нові правила фактично перетворили гравців ринку МФО на маленькі банки, створивши додаткове навантаження. «Ми працюємо в умовах максимальної ставки в 1%, додаються обстріли, відключення світла. Всі ці умови, які впливають на бізнес. Ми змогли адаптуватися до сучасних реалій, але те що впливає на бізнес, впливає і на кінцевого споживача. Чим більше будь-якого навантаження, тим меншу кількість клієнтів ми зможемо обслуговувати», — пояснює Владислав Бурма.

Він наголошує, що регуляція МФО необхідна, але потрібен час на адаптацію до нових вимог, адже інколи визначена швидкість змін зависока. Також він наголошує, що коли регулятор змінює правила гри для учасників ринку, то нові умови мають бути максимально прозорими, адже зараз часто залишаються запитання які потребують додаткових роз'яснень.