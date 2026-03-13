Приватизація руїн: уряд дозволить оформлювати знищене комунальне житло заради компенсацій

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу, яка дозволить українцям приватизувати державні та комунальні квартири, що були пошкоджені або повністю знищені внаслідок бойових дій. Після схвалення урядом відповідний законопроєкт готується до розгляду у Верховній Раді. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України 13 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бюрократична пастка: чому наймачі не можуть відновити житло

Значна кількість громадян України досі проживає у неприватизованому житловому фонді державної або комунальної власності. З юридичної точки зору, ці люди мають статус виключно наймачів, а не законних власників квадратних метрів.

Саме ця деталь стала критичною перепоною під час війни: державна програма відшкодування за зруйноване майно розповсюджується лише на повноправних власників. Щоб претендувати на виплати, право власності має бути обов'язково зафіксоване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У результаті наймачі знищених комунальних квартир залишилися сам на сам зі своєю проблемою, без жодного права на фінансову допомогу від держави.

Суть змін: право на виплати замість оренди

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону «Про приватизацію державного житлового фонду». Документ має на меті уточнити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, та чітко регламентувати порядок дій для житла, яке набуло статусу аварійного через російську агресію — бойові дії, диверсії чи теракти.

Громадянам, які легально проживали у таких будинках, дозволять оформити їх у приватну власність вже постфактум, навіть якщо від об'єкта залишилися лише руїни. Очікується, що після швидкого оформлення документів на право власності вони автоматично набудуть права подавати заявки на компенсацію для відновлення чи компенсації втраченого.