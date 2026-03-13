Приватизація руїн: уряд дозволить оформлювати знищене комунальне житло заради компенсацій

Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
13 березня 2026, 18:17

Приватизація руїн: уряд дозволить оформлювати знищене комунальне житло заради компенсацій

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу, яка дозволить українцям приватизувати державні та комунальні квартири, що були пошкоджені або повністю знищені внаслідок бойових дій. Після схвалення урядом відповідний законопроєкт готується до розгляду у Верховній Раді. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України 13 березня.

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу, яка дозволить українцям приватизувати державні та комунальні квартири, що були пошкоджені або повністю знищені внаслідок бойових дій.

Бюрократична пастка: чому наймачі не можуть відновити житло

Значна кількість громадян України досі проживає у неприватизованому житловому фонді державної або комунальної власності. З юридичної точки зору, ці люди мають статус виключно наймачів, а не законних власників квадратних метрів.

Саме ця деталь стала критичною перепоною під час війни: державна програма відшкодування за зруйноване майно розповсюджується лише на повноправних власників. Щоб претендувати на виплати, право власності має бути обов'язково зафіксоване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У результаті наймачі знищених комунальних квартир залишилися сам на сам зі своєю проблемою, без жодного права на фінансову допомогу від держави.

Суть змін: право на виплати замість оренди

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону «Про приватизацію державного житлового фонду». Документ має на меті уточнити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, та чітко регламентувати порядок дій для житла, яке набуло статусу аварійного через російську агресію — бойові дії, диверсії чи теракти.

Громадянам, які легально проживали у таких будинках, дозволять оформити їх у приватну власність вже постфактум, навіть якщо від об'єкта залишилися лише руїни. Очікується, що після швидкого оформлення документів на право власності вони автоматично набудуть права подавати заявки на компенсацію для відновлення чи компенсації втраченого.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
