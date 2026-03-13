Бронювання через «Дію» попри порушення обліку: нова послуга для оборонного сектору

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про запуск на порталі «Дія» екстреного механізму бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, критично важливих для Збройних Сил України.

Відтепер керівники таких підприємств можуть забронювати спеціалістів, навіть якщо ті мають певні порушення у військовому обліку.

Головна особливість: 45 днів на «легалізацію»

Нова послуга передбачає тимчасове бронювання терміном до 45 календарних днів. Цей період надається для того, щоб:

Працівник міг особисто з'явитися до ТЦК та врегулювати свої облікові дані.

Підприємство не втрачало цінні кадри та продовжувало безперервне виконання оборонних замовлень.

«Для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців до роботи. Запуск цієї послуги у „Дії“ дозволяє спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Хто може скористатися послугою

Бронювання доступне лише для двох категорій установ:

Підприємства, включені до Єдиного переліку ОПК.

Компанії, що мають офіційний статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ.

Заяву може подати керівник, підписант або офіційно уповноважена особа підприємства.

Як працює процедура в «Дії»

Алгоритм подачі заявки такий:

Потрібно авторизуватися за допомогою КЕП на порталі «Дія».

Вибрати послугу «Бронювання працівників».

Під час заповнення потрібно обрати опцію «Працівники із порушенням військового обліку».

Після внесення даних працівників і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Очікуваний ефект

Очікується, що запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.