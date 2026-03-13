Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про запуск на порталі «Дія» екстреного механізму бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, критично важливих для Збройних Сил України.
Бронювання через «Дію» попри порушення обліку: нова послуга для оборонного сектору
Відтепер керівники таких підприємств можуть забронювати спеціалістів, навіть якщо ті мають певні порушення у військовому обліку.
Головна особливість: 45 днів на «легалізацію»
Нова послуга передбачає тимчасове бронювання терміном до 45 календарних днів. Цей період надається для того, щоб:
- Працівник міг особисто з'явитися до ТЦК та врегулювати свої облікові дані.
- Підприємство не втрачало цінні кадри та продовжувало безперервне виконання оборонних замовлень.
«Для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців до роботи. Запуск цієї послуги у „Дії“ дозволяє спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
Хто може скористатися послугою
Бронювання доступне лише для двох категорій установ:
- Підприємства, включені до Єдиного переліку ОПК.
- Компанії, що мають офіційний статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ.
Заяву може подати керівник, підписант або офіційно уповноважена особа підприємства.
Як працює процедура в «Дії»
Алгоритм подачі заявки такий:
- Потрібно авторизуватися за допомогою КЕП на порталі «Дія».
- Вибрати послугу «Бронювання працівників».
- Під час заповнення потрібно обрати опцію «Працівники із порушенням військового обліку».
Після внесення даних працівників і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.
Очікуваний ефект
Очікується, що запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.
