Декларування нерухомості 2026: як держава забере до 23% від продажу та спадщини

В Україні триває кампанія з декларування майнового стану та доходів, у межах якої громадяни зобов'язані відзвітувати про прибутки від операцій із нерухомим майном. Залежно від ступеня спорідненості при успадкуванні, а також кількості угод купівлі-продажу та терміну володіння об'єктом, податкове навантаження на українців може сягати майже чверті від загальної вартості активу. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Спадщина: ціна родинних зв'язків

Отримання нерухомості у спадок вимагає суттєвих фінансових відрахувань, якщо майно переходить не до найближчих родичів. Для спадкоємців, які не належать до першого та другого ступенів споріднення, держава встановила ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на рівні 5%, до якої додається ще 5% військового збору.

Найжорсткіші фіскальні умови застосовуються до активів, отриманих з-за кордону, або якщо спадкодавцем виступає іноземець. У таких випадках доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Усі особи, чия спадщина підпадає під оподаткування за ставками 5% та 18%, мають юридичний обов'язок подати декларацію про майновий стан і доходи.

Продаж квадратних метрів: прогресивна шкала зборів

Спроба реалізувати нерухоме майно також супроводжується жорсткими правилами. Відсоток, який необхідно перерахувати до бюджету, безпосередньо залежить від частоти угод:

Перший продаж у році: якщо власник розпоряджався об'єктом менше трьох років, він зобов'язаний сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору.

Другий продаж у році: незалежно від терміну володіння, держава стягне 5% ПДФО та 5% військового збору.

Третій і кожен наступний продаж у році: розцінюється податківцями як комерційна діяльність, тому ставка ПДФО злітає до 18%, а військовий збір залишається на рівні 5%.

Організаційні нюанси від ДПС

Податківці нагадують, що поточна деклараційна кампанія триває. Для роз'яснення деталей відомство радить звертатися на гарячі лінії за напрямом «Оподаткування фізичних осіб». Крім того, на офіційній інфографіці служби розміщено два спеціальні QR-коди: перший дозволяє швидко перейти до контактних даних, а другий — завантажити актуальну форму декларації.