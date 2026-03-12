Власник NYSE зробив ставку на крипто: ICE інвестувала в OKX за оцінки $25 млрд

Intercontinental Exchange (ICE) — публічна компанія, що керує Нью-Йоркською фондовою біржею та понад 12 торговими майданчиками по всьому світу, — оголосила про стратегічні інвестиції в криптобіржу OKX , повідомляє Fortune. Угода оцінює OKX приблизно в $25 млрд, а ICE отримує місце в раді директорів криптовалютної платформи.

Для традиційного фінансового ринку це не рядова новина: один із найбільших інфраструктурних операторів світу фактично визнає криптобіржу повноцінним партнером, а не просто об'єктом для спекулятивних ставок.

Що стоїть за угодою

Партнерство має чітку операційну логіку з обох боків. ICE ліцензуватиме спотові цінові дані OKX для запуску регульованих криптовалютних ф'ючерсів у США. Це посилює позиції компанії як постачальника фінансових даних — напрямку, що вже генерує близько 45% її виручки. По суті, ICE реалізує перевірену стратегію: замість того щоб будувати криптоінфраструктуру з нуля (як це було з невдалим досвідом Bakkt), компанія купує доступ до вже готової екосистеми.

OKX, своєю чергою, отримує доступ до регульованої інфраструктури NYSE та інституційну легітимність, яку складно здобути самостійно. Платформа планує надати своїм 120 мільйонам користувачів доступ до ф'ючерсних ринків ICE та токенізованих акцій NYSE.

OKX: вихід на американський ринок

Для OKX партнерство з ICE є частиною масштабнішої стратегії виходу на американський ринок. Після врегулювання питань з регуляторами у 2025 році платформа перезапустила операції в Каліфорнії з новим керівництвом та оновленою комплаєнс-системою.

Тепер OKX послідовно позиціонує себе як глобальний торговий хаб, що відповідає американським регуляторним вимогам. Вхід ICE до ради директорів — найсильніший сигнал того, що Волл-стріт сприймає цю трансформацію всерйоз.

Раніше ми вже повідомляли про те, як засновник OKX Стар Сюй підбив підсумки 2025 року, відзначивши ключові досягнення платформи в галузі надійності, продуктових інновацій та глобальної експансії.

Реакція ринку

Після оголошення угоди нативний токен OKB злетів більш ніж на 50%, а добовий обсяг торгів перевищив $470 млн — у 16 разів більше за звичайний показник. Ціна швидко скоригувалась після початкового стрибка, що типово для подібних новинних ралі.

Угода між ICE та OKX — показовий приклад того, як великі біржові оператори реагують на структурний зсув у бік блокчейн-інфраструктури. Традиційні фінансові інститути більше не обирають між ігноруванням крипторинку та побудовою власних рішень з нуля — вони інтегруються через партнерства з вже готовими платформами.