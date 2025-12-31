Рік досягнень ОКХ: Стар Сюй поділився підсумками

Засновник криптобіржі OKX Стар Сюй підбив підсумки 2025 року, відзначивши ключові досягнення платформи в галузі надійності, продуктових інновацій та глобальної експансії.

«Передусім хочу подякувати нашим клієнтам, партнерам і регуляторам у всьому світі. Безпечна екосистема цифрових активів створюється спільними зусиллями. Відкриті системи існують довго лише тоді, коли підзвітність і співпраця сприймаються як переваги, а не обмеження.

Цього року ми суттєво зросли. Але ще важливіше — це зростання дало нам змогу підвищити стандарти надійності, прозорості, безпеки та доступності. Саме цим наша команда пишається найбільше", — поділився засновник OKX в офіційному блозі.

Стабільність під час ринкових потрясінь

2025 рік став випробуванням для криптоіндустрії. У серпні велика експірація деривативів збіглася з підвищеною волатильністю — кілька великих платформ зіткнулися з перебоями в роботі. У жовтні стрімкий розпродаж викликав ліквідації на $19 млрд за 24 години (за даними CoinGlass та The Block), що призвело до зависань інтерфейсів на низці бірж.

OKX зберегла повну працездатність в обидва критичні періоди. Торгівля, депозити, виведення та системи управління ризиками функціонували без перебоїв. Незалежні трекери статусу бірж та сторонні моніторингові інструменти не зафіксували простоїв або системних збоїв на OKX у ці періоди.

Важливо відзначити, що криптобіржа підтримувала профіцит активів 3−5% протягом року. Щомісячні звіти Proof of Reserves показали зростання з $24 млрд на початку року до $31 млрд до його завершення. Коефіцієнти резервування по BTC, ETH, USDT та USDC стабільно перевищували 100%. Звіти перевірялися незалежними аудиторами, включаючи Hacken, та публікувалися з криптографічними доказами Merkle tree. Програма PoR визнана аналітиками однією з найбільш прозорих у секторі.

Продуктові запуски

У 2025 році OKX представила кілька великих продуктових ініціатив:

Оновлений інтерфейс із покращеною функціональністю

OKX Pay для повсякденних платежів без комісій

CeDeFi-маркет з підтримкою Solana та Base

Passkey-аутентифікація для гаманців

Розширений доступ до деривативів в ОАЕ та Сингапурі

Scan-to-pay на стейблкоїнах у Сингапурі

Крім того, під кінець року зросли основні показники:

На ліцензованих та регульованих ринках, включаючи США, Сингапур, ОАЕ та країни ЄЕЗ, торговий обсяг виріс у 53 рази.

Обсяг DEX виріс на 262% у глобальному масштабі, тоді як обсяг торгів на централізованому майданчику продовжив демонструвати стабільне зростання (+16%).

Кількість щоденно активних гаманців подвоїлася порівняно з попереднім роком, при цьому щодня створювалося 190 000 нових гаманців.

Географічна експансія та партнерства

OKX розширила присутність у США та на ринках Європейської економічної зони, працюючи безпосередньо з регуляторами (MiCA). В ОАЕ відкрито новий офіс з командою 100+ співробітників. Біржа стала першою глобальною платформою, що запропонувала роздрібні деривативи в рамках регульованої пілотної програми VARA з плечем до 5x.

Біржа зміцнила інституційні основи через розширення партнерств зі Standard Chartered та DBS. Співпраця зі Standard Chartered в ОАЕ та ЄЕЗ стала першим випадком прямої роботи глобально системно значущого банку з криптобіржею.

Завдяки партнерствам з McLaren F1 та ФК «Манчестер Сіті» бренд OKX отримав мільярди показів по всьому світу. Успішний сезон McLaren з двома чемпіонськими титулами посилив глобальну впізнаваність платформи в ключових регіонах.

Про компанію OKX

OKX — це технологічна компанія, якій довіряють понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу. Ми будуємо децентралізоване майбутнє, роблячи світ більш доступним для торгівлі, прозорим і взаємопов'язаним. OKX — один із найшвидших і найнадійніших криптозастосунків у світі, через який уже було проведено угод на трильйони доларів.