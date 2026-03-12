Ф’ючерси на американські фондові індекси знизилися в четвер, 12 березня, після того як ціни на нафту у моменті злетіли до позначки $100 за барель. Це спровокувало нову хвилю побоювань щодо інфляції та змусило трейдерів переглянути свої очікування щодо зниження відсоткових ставок у США, повідомляє Reuters.
Ф’ючерси у США падають на тлі нового стрибка цін на нафту
Нафтовий шок та загроза стагфляції
Стрибок цін на нафту стався після повідомлень про пожежу на двох танкерах в іракських водах внаслідок іранських ударів. Це стало частиною масштабної серії атак на енергетичну інфраструктуру Близького Сходу.
Станом на 09:33 зафіксовано такі показники:
- Brent зросла на $4,47 (4,86%), досягнувши $96,45 за барель. Під час торгів ціна ненадовго сягала позначки $100.
- WTI: піднялася на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за барель.
«Проблема в тому, що інвестори все частіше закладають у ціни тривалий конфлікт, який завдасть значних економічних збитків. Відсутність ознак деескалації тримає ціни на нафту високими, підвищуючи ризик масштабного стагфляційного шоку», — зазначили аналітики Deutsche Bank.
Зміна прогнозів щодо ставок ФРС
Через енергетичну кризу плани центральних банків щодо пом’якшення монетарної політики опинилися під загрозою. Goldman Sachs переніс прогноз першого зниження ставки ФРС з червня на вересень. Ринок тепер розраховує лише на одне зниження на чверть пункту до грудня (раніше очікували два).
Реакція ринку
На премаркеті станом на 10:49 зафіксовано падіння:
- Dow E-minis: -262 пункти (0,55%);
- S&P 500 E-minis: -29,75 пункту (0,44%);
- Nasdaq 100 E-minis: -109,75 пункту (0,44%).
- Індекс волатильності CBOE («індекс страху»): зріс до 25,24.
Лідери падіння та зростання:
- Авіакомпанії та круїзи: акції American Airlines, Southwest, Norwegian та Royal Caribbean втратили понад 1%. Сектор авіаперевезень готується до найбільших місячних втрат за останній рік.
- Енергетика: компанії Occidental та EQT Corporation показали незначне зростання на фоні дорогої нафти.
- Технології: акції застосунку для знайомств Bumble злетіли на 24% після звіту про доходи, що перевищили прогнози.
Криза приватного кредитування
Інвестори почали прискіпливо вивчати ринок приватного кредитування обсягом $2 трлн через проблеми з виплатами позик при високих ставках.
Morgan Stanley обмежив виплати в одному зі своїх фондів. JPMorgan Chase знизив вартість деяких кредитів.
Акції Blackstone та Blue Owl просіли на фоні звинувачень у приховуванні слабкостей своїх портфелів.
