Ф’ючерси у США падають на тлі нового стрибка цін на нафту

Ф’ючерси на американські фондові індекси знизилися в четвер, 12 березня, після того як ціни на нафту у моменті злетіли до позначки $100 за барель. Це спровокувало нову хвилю побоювань щодо інфляції та змусило трейдерів переглянути свої очікування щодо зниження відсоткових ставок у США, повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нафтовий шок та загроза стагфляції

Стрибок цін на нафту стався після повідомлень про пожежу на двох танкерах в іракських водах внаслідок іранських ударів. Це стало частиною масштабної серії атак на енергетичну інфраструктуру Близького Сходу.

Станом на 09:33 зафіксовано такі показники:

Brent зросла на $4,47 (4,86%), досягнувши $96,45 за барель. Під час торгів ціна ненадовго сягала позначки $100.

WTI: піднялася на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за барель.

Читайте також: Іран закликав світ готуватися до нафти по $200 за барель

«Проблема в тому, що інвестори все частіше закладають у ціни тривалий конфлікт, який завдасть значних економічних збитків. Відсутність ознак деескалації тримає ціни на нафту високими, підвищуючи ризик масштабного стагфляційного шоку», — зазначили аналітики Deutsche Bank.

Зміна прогнозів щодо ставок ФРС

Через енергетичну кризу плани центральних банків щодо пом’якшення монетарної політики опинилися під загрозою. Goldman Sachs переніс прогноз першого зниження ставки ФРС з червня на вересень. Ринок тепер розраховує лише на одне зниження на чверть пункту до грудня (раніше очікували два).

Реакція ринку

На премаркеті станом на 10:49 зафіксовано падіння:

Dow E-minis: -262 пункти (0,55%);

S&P 500 E-minis: -29,75 пункту (0,44%);

Nasdaq 100 E-minis: -109,75 пункту (0,44%).

Індекс волатильності CBOE («індекс страху»): зріс до 25,24.

Лідери падіння та зростання:

Авіакомпанії та круїзи: акції American Airlines, Southwest, Norwegian та Royal Caribbean втратили понад 1%. Сектор авіаперевезень готується до найбільших місячних втрат за останній рік.

Енергетика: компанії Occidental та EQT Corporation показали незначне зростання на фоні дорогої нафти.

Технології: акції застосунку для знайомств Bumble злетіли на 24% після звіту про доходи, що перевищили прогнози.

Криза приватного кредитування

Інвестори почали прискіпливо вивчати ринок приватного кредитування обсягом $2 трлн через проблеми з виплатами позик при високих ставках.

Morgan Stanley обмежив виплати в одному зі своїх фондів. JPMorgan Chase знизив вартість деяких кредитів.

Акції Blackstone та Blue Owl просіли на фоні звинувачень у приховуванні слабкостей своїх портфелів.