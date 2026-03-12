Користувачі месенджера Telegram повідомляють про перебої в його роботі. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector.
12 березня 2026, 13:17
Користувачі скаржаться на збій у роботі Telegram
За інформацією сервісу, перші повідомлення про проблеми почали надходити близько 10:00 у четвер, 12 березня.
Читайте також: Рада готує закон для контролю над Telegram, що передбачає розкриття власників каналів
Згідно зі статистикою Downdetector, більшість користувачів — близько 64% — стикаються з некоректною роботою застосунку. Ще приблизно 20% повідомляють про труднощі з відправленням або отриманням повідомлень у месенджері.
Джерело: Мінфін
