Користувачі скаржаться на збій у роботі Telegram

Користувачі месенджера Telegram повідомляють про перебої в його роботі. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector.

За інформацією сервісу, перші повідомлення про проблеми почали надходити близько 10:00 у четвер, 12 березня.

Згідно зі статистикою Downdetector, більшість користувачів — близько 64% — стикаються з некоректною роботою застосунку. Ще приблизно 20% повідомляють про труднощі з відправленням або отриманням повідомлень у месенджері.