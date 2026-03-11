Рада готує закон для контролю над Telegram, що передбачає розкриття власників каналів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 17:55

Рада готує закон для контролю над Telegram, що передбачає розкриття власників каналів

Українська влада розпочинає новий етап боротьби за контроль над інформаційним простором: на розгляд парламенту виноситься документ, який вимагатиме розкриття осіб адміністраторів пабліків в Telegram. Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко 11 березня.

Українська влада розпочинає новий етап боротьби за контроль над інформаційним простором: на розгляд парламенту виноситься документ, який вимагатиме розкриття осіб адміністраторів пабліків в Telegram.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Примусова ідентифікація в мережі

Вже завтра Верховна Рада має розглянути законопроєкт, ключовою ідеєю якого є повна деанонімізація Telegram-каналів. Якщо цей документ буде ухвалено, всі без винятку власники та адміністратори спільнот будуть законодавчо зобов'язані публічно розкривати свої особисті дані. Офіційна аргументація такої ініціативи зводиться до спроби зменшити обсяги поширення анонімної дезінформації.

Такі дії парламенту відбуваються на тлі прямої публічної кампанії з Офісу Президента щодо необхідності запровадження обмежень для месенджера в Україні. Приводом для жорсткої риторики став нещодавній теракт у Львові. Після тієї події, 22 лютого, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці заклик переглянути політику обмежень не лише для вказаної соціальної мережі, а й для будь-яких інших платформ, які дозволяють користувачам зберігати анонімність.

Технічні ілюзії та розробка державного месенджера

Окрім законодавчих обмежень, у владних кабінетах просувають ідею створення повністю підконтрольної уряду комунікаційної платформи. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин безапеляційно запевняє, що держава має реальні технічні можливості для суттєвого обмеження функціонування Telegram на території країни.

Водночас політик стверджує, що Україна здатна розробити власний «безпечний месенджер», який стане альтернативою іноземним застосункам для спілкування державних структур, засобів масової інформації та бізнесу. За словами Юрчишина, ресурси для реалізації такого проєкту існують, а технологічною базою для нового месенджера має стати державний застосунок «Дія».

Технічна неспроможність та ризики стеження

Попри гучні політичні заяви, технічна реалізація «деанонімізації» Telegram в односторонньому порядку неможлива без прямої співпраці з адміністрацією платформи, яка історично ігнорує будь-які запити урядів щодо розкриття власників каналів. З огляду на це, єдиним фізичним інструментом впливу для влади залишається спроба повного блокування трафіку на рівні українських інтернет-провайдерів.

Ідея створення «державного месенджера на базі Дії» також викликає серйозний скепсис серед IT-архітекторів. Розробка, а головне — підтримка стабільності високонавантаженого месенджера, здатного безперебійно обробляти мільйони повідомлень та терабайти мультимедіа у реальному часі, вимагає гігантських бюджетних витрат на серверну інфраструктуру. Окрім фінансового аспекту, примусовий перехід медіа та бізнесу в застосунок, який повністю адмініструється державою, створює безпрецедентні ризики для комерційної таємниці, недоторканності джерел для незалежних журналістів та відкриває шлях до тотального цифрового стеження за громадянами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
angelvet
angelvet
11 березня 2026, 18:04
#
Це що? Росія 2.0?
+
+15
Daos
Daos
11 березня 2026, 19:45
#
Это часть оманских договорённостей.
+
+30
TAN72
TAN72
11 березня 2026, 18:16
#
Основное слово ,контроль, хотят все и всех контролировать 😂
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
11 березня 2026, 18:27
#
Назвіть новий месенджер Мах і буде вам щастя.
І не потрібно дякувати.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
11 березня 2026, 18:47
#
Думаю эта хателка зеленой власти и их холуев не пройдет.,
+
0
Daos
Daos
11 березня 2026, 19:45
#
А кто помешает?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами