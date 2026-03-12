Ощадбанк тимчасово усунув фінансового директора Стринжу від тендерного комітету — триває розслідування

Правління Ощадбанку тимчасово відсторонило заступника голови правління, відповідального за фінанси (CFO) Олега Стринжу від роботи в тендерному комітеті на період проведення розслідування. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У чому підозрюють

У банку підтвердили, що Печерська окружна прокуратура вручила Стринжі підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ст. 367 ККУ), яке стосується службової недбалості в процесі проведення закупівель.

Справа стосується закупівлі банком акумуляторних батарей з інверторами на 140,9 млн грн для забезпечення безперебійної роботи його відділень.

«Разом з тим наголошуємо, що повідомлення про підозру є процесуальним кроком і не є судовим вироком чи встановленням вини», — йдеться у позиції банку.

У фінустанові додали, що Стринжа сам написав заяву з проханням відсторонити його від виконання частини обов'язків на період проведення розслідування.

«Ощадбанк, з метою сприяння об'єктивному з'ясуванню фактичних обставин, надаватиме всі необхідні матеріали правоохоронним органам та органам правосуддя за процедурами, визначеними чинним законодавством України», — додали у фінустанові.