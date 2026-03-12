Від автівок до будівельних кранів: що купує в кредит бізнес у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2026, 13:20

Від автівок до будівельних кранів: що купує в кредит бізнес у 2026 році

За підсумками 2025 року близько 40% кредитів для малого та середнього бізнесу припало на придбання спецтехніки та автотранспорту. При цьому близько 80% наданих позик було видано на суму до 1,5 млн грн з терміном погашення до 3 років. Про це розповіла Оксана Шульга, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку.

За підсумками 2025 року близько 40% кредитів для малого та середнього бізнесу припало на придбання спецтехніки та автотранспорту.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що користується попитом

За її словами, найбільш затребуваними у підприємців є вантажні й вантажно-пасажирські мікроавтобуси та фургони, навантажувачі, причепи різної конфігурації, сідлові тягачі, різноманітна будівельна техніка: від бетонозмішувачів до будівельних кранів.

Водночас основними галузями, компанії яких купували комерційний автотранспорт у кредит, є такі:

  • транспортні та логістичні (у тому числі поштові й кур'єрські) — близько 25% виданих позик;
  • гуртова й роздрібна торгівля та будівельний сектор — в середньому по 20%;
  • телекомунікації — 17%;
  • агрокомпанії та лісгоспи — близько 14%;
  • добувна промисловість — 12%;
  • переробна промисловість (в т.ч. харчова) — до 7%.

Банкірка зауважила, що майже 95% позик видається в рамках спільних програм банків та постачальників/виробників спецтехніки та транспортних засобів, що дає змогу позичальникам отримати кредит за ставками на 1−2 в.п. нижчими за середньоринкові.

«Впродовж 2025 року ставки за спільними програмами складали від 11% до 16% річних, що мотивувало підприємців більш активно кредитуватися», — наголосила Шульга.

Щодо розвитку лізингових програм на комерційний транспорт, то за твердженням експертки, цей сегмент ринку зростає саме завдяки малому та середньому бізнесу, який обирає лізинг як альтернативу прямій купівлі.

Вона розповіла, що найбільший попит спостерігається на вантажні автомобілі, фургони, будівельну та аграрну техніку, а також спецтранспорт для логістики та сервісних компаній.

«Ключовими умовами лізингових програм є розмір авансового платежу (в межах 20−30%), термін погашення — від 1 до 5 років, страхування та включення інших платежів до графіка», — пояснила вона.

За її словами, у 2026 році рушіями попиту залишатимуться відновлення логістики, будівельного сектору та агробізнесу. Вона прогнозує зростання кредитування спецтехніки та комерційного транспорту в межах 15−17% порівняно з минулим роком. За умов макроекономічної стабільності та відновлення інвестиційної активності бізнесу підприємці можуть розраховувати на покращення кредитних умов.

Експертка звернула увагу, що у разі зниження облікової ставки до 14−14,5% кредитні ставки на придбання техніки та транспорту можуть опуститися до 10−15% річних. Разом з тим розвиток кредитування й надалі залежатиме від належного фінансування пільгових програм, таких як «Доступні кредити 5−7−9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами