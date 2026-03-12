Від автівок до будівельних кранів: що купує в кредит бізнес у 2026 році

За підсумками 2025 року близько 40% кредитів для малого та середнього бізнесу припало на придбання спецтехніки та автотранспорту. При цьому близько 80% наданих позик було видано на суму до 1,5 млн грн з терміном погашення до 3 років. Про це розповіла Оксана Шульга, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку.

Що користується попитом

За її словами, найбільш затребуваними у підприємців є вантажні й вантажно-пасажирські мікроавтобуси та фургони, навантажувачі, причепи різної конфігурації, сідлові тягачі, різноманітна будівельна техніка: від бетонозмішувачів до будівельних кранів.

Водночас основними галузями, компанії яких купували комерційний автотранспорт у кредит, є такі:

транспортні та логістичні (у тому числі поштові й кур'єрські) — близько 25% виданих позик;

гуртова й роздрібна торгівля та будівельний сектор — в середньому по 20%;

телекомунікації — 17%;

агрокомпанії та лісгоспи — близько 14%;

добувна промисловість — 12%;

переробна промисловість (в т.ч. харчова) — до 7%.

Банкірка зауважила, що майже 95% позик видається в рамках спільних програм банків та постачальників/виробників спецтехніки та транспортних засобів, що дає змогу позичальникам отримати кредит за ставками на 1−2 в.п. нижчими за середньоринкові.

«Впродовж 2025 року ставки за спільними програмами складали від 11% до 16% річних, що мотивувало підприємців більш активно кредитуватися», — наголосила Шульга.

Щодо розвитку лізингових програм на комерційний транспорт, то за твердженням експертки, цей сегмент ринку зростає саме завдяки малому та середньому бізнесу, який обирає лізинг як альтернативу прямій купівлі.

Вона розповіла, що найбільший попит спостерігається на вантажні автомобілі, фургони, будівельну та аграрну техніку, а також спецтранспорт для логістики та сервісних компаній.

«Ключовими умовами лізингових програм є розмір авансового платежу (в межах 20−30%), термін погашення — від 1 до 5 років, страхування та включення інших платежів до графіка», — пояснила вона.

За її словами, у 2026 році рушіями попиту залишатимуться відновлення логістики, будівельного сектору та агробізнесу. Вона прогнозує зростання кредитування спецтехніки та комерційного транспорту в межах 15−17% порівняно з минулим роком. За умов макроекономічної стабільності та відновлення інвестиційної активності бізнесу підприємці можуть розраховувати на покращення кредитних умов.

Експертка звернула увагу, що у разі зниження облікової ставки до 14−14,5% кредитні ставки на придбання техніки та транспорту можуть опуститися до 10−15% річних. Разом з тим розвиток кредитування й надалі залежатиме від належного фінансування пільгових програм, таких як «Доступні кредити 5−7−9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%».