Крипторинок у лютому: падіння на 22,6%, стабільні стейблкоїни та зростання RWA — Binance Research

У лютому крипторинок різко знизився: загальна капіталізація впала на 22,6% порівняно з попереднім місяцем до $2,36 трлн на тлі невизначеності щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо процентної ставки та ліквідності, тарифного тиску та ширшого скорочення позицій із кредитним плечем на глобальних ринках.

Індекс страху та жадібності (Fear & Greed) протягом місяця залишався нижче 20 і в окремий момент опускався до 5, що відповідає зоні екстремального страху. На цьому тлі ринок зафіксував уже п’ять місяців поспіль негативної динаміки для основних криптоактивів — таке востаннє спостерігалося під час ведмежого ринку 2018 року.

Водночас сегмент стейблкоїнів зберіг стійкість: їхня сукупна пропозиція зросла до $315 млрд (+3% порівняно з попереднім місяцем), а сегмент токенізованих реальних активів (RWA) піднявся до $25,4 млрд (+4,7% порівняно з попереднім місяцем).

Топ-10 криптовалют за підсумками лютого (динаміка за місяць)

У порядку спадання за результативністю:

TRX (-4,6%) показав найкращу відносну динаміку серед найбільших активів.

BCH (-15,7%) та ADA (-19,7%) знизилися на тлі ширшого продажу альткоїнів.

DOGE (-22,7%) знизився за місяць, попри помітний одноденний стрибок на 14% 14 лютого на тлі спекуляцій щодо анонсу Smart Cashtags від X.

BTC (-23,5%) знизився приблизно на 50% від історичного максимуму й наблизився до realized price на рівні близько $54 тис. — середньої ціни, за якою наявні монети востаннє переміщувалися в мережі. Історично такі рівні пов’язують із пізньою фазою скорочення позицій із кредитним плечем.

LINK (-24,5%) продовжив знижуватися; водночас нещодавня співпраця з Canton Network та Ondo Finance у сегменті токенізованих активів залишається позитивним фактором для його подальших перспектив.

XRP (-26,2%) знизився, попри подальший розвиток екосистеми: блокчейн-платформа Flare запустила функції кредитування та запозичення для FXRP (wrapped XRP) через інтеграцію з DeFi-протоколом Morpho, розширивши доступ власників XRP до децентралізованих фінансів.

BNB (-28,4%), SOL (-29,6%) та ETH (-30,8%) відчули найбільший тиск серед великих активів.

Домінування біткоїна на ринку становило 57,9%, знизившись на 1% за місяць, тоді як частка Ethereum зменшилася на 2% — до 10,8%. Це свідчить про збереження концентрації ліквідності у найбільших активах.

Ключові події лютого

Біткоїн у лютому рухався під тиском розпродажу в технологічному секторі: після запуску спотових біржових фондів (ETF) великі інституційні інвестори дедалі частіше сприймають BTC і акції технологічних компаній як один технологічний фактор ризику.

На цьому тлі ринок криптовалют продовжив проходити фазу зменшення обсягу позицій із кредитним плечем, тоді як ф’ючерсні контракти CME Fed Funds — ринковий індикатор очікувань щодо майбутньої ставки ФРС — закладають лише два зниження ставки у 2026 році, причому перше — не раніше червня.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

У лютому 2026 року сукупна заблокована вартість активів (TVL) у DeFi знизилася до $95,7 млрд (-18,4% порівняно з попереднім місяцем). Серед найбільших екосистем лише Ethereum показало помірне скорочення ринкової частки.

Водночас співзасновник Ethereum Віталік Бутерін нещодавно наголосив на прискоренні масштабування основної мережі в межах стратегії, орієнтованої на rollup-рішення, а також на важливості довгострокових досліджень квантової стійкості.

Base продовжив нарощувати присутність і вже акумулює 46,5% сукупного TVL сегмента рішень другого рівня. У міру того, як Base дедалі сильніше консолідується навколо власної реалізації на базі OP Stack — технологічного набору для побудови рішень другого рівня в екосистемі Optimism, — це може змінювати розподіл доходів усередині екосистеми Superchain.

Стейблкоїни зберегли стійкість

На відміну від більшості активів із високим рівнем ризику, сегмент стейблкоїнів залишався стійким. Сукупна пропозиція зросла до $315 млрд, що свідчить про перехід частини капіталу в захисні інструменти всередині криптоекосистеми, а не про повний вихід з неї. Подальша динаміка сегмента значною мірою залежатиме від переговорів у Сенаті США щодо виплат доходу за стейблкоїнами, вимог до резервів і стандартів для емітентів.

RWA продовжили зростання

Сегмент токенізованих реальних активів залишився одним із небагатьох напрямів, що продемонстрували позитивну динаміку в лютому. Сукупна вартість токенізованих реальних активів (RWA) на блокчейні зросла до $25,4 млрд (+4,7% порівняно з попереднім місяцем), зокрема завдяки подальшому зростанню сегмента продуктів, забезпечених казначейськими інструментами США, а також підвищенню інтересу до токенізованого золота на тлі високих цін на дорогоцінні метали. Зростання також супроводжувалося помітним збільшенням кількості власників таких активів.

Структурні сигнали ринку

Серед ключових ринкових сюжетів лютого вирізняються кілька структурних змін.

По-перше, Bitcoin дедалі сильніше корелює з сектором програмного забезпечення, що підсилює його чутливість до технологічного розпродажу. Тиск на BTC у цьому випадку йшов не стільки від внутрішніх проблем крипторинку, скільки від корекції в секторі програмного забезпечення, де індекс IGV — біржовий індикатор сектору програмного забезпечення США — втратив майже 35% від вересневих максимумів.

По-друге, індекс N7, який об'єднує NeoFi-протоколи — проєкти на стику традиційних фінансів і криптоінфраструктури — з початку року зріс на 3,5%, випередивши BTC приблизно на 27%, а DeFi Core Index — на 33%.

По-третє, сегмент ринків прогнозів після грудневого піку перейшов від фази швидкого зростання до стабілізації: місячний номінальний обсяг знизився приблизно з $25 млрд до $21 млрд, тоді як кількість активних трейдерів на Polymarket утримується на рівні 600 тис.

Водночас ринок розширюється за межі бінарних сценаріїв: через партнерство Polymarket і Kaito AI з’явилися «ринки уваги», а 5-хвилинні крипторинки прогнозів на базі Chainlink Data Streams посилили розвиток більш оперативних форматів торгівлі. Додатковим фактором для сегмента може стати Чемпіонат світу з футболу 2026 року у Північній Америці: ще до старту турніру пов’язані з ним обсяги торгів уже перевищили $200 млн.

По-четверте, рішення другого рівня для Ethereum увійшли у фазу структурного перегляду: співвідношення щоденних активних користувачів рішень другого рівня (L2) до основного рівня Ethereum (L1) у лютому знизилося до 1,12 проти 10,43 у червні 2025 року, що відповідає падінню на 68% рік до року.

Що означає лютий для ринку далі

Березень може стати місяцем потенційного перелому після різкого лютневого спаду. Спотові BTC-ETF, схоже, знову рухаються в бік чистих притоків, що може підтримати фазу консолідації. Додатковим фактором може стати пік сезону податкових повернень у США в найближчі чотири тижні — це може дати ринку додаткову ліквідність.