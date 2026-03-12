ФРС може відкласти зниження ставок через «нафтовий шок»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2026, 8:43

ФРС може відкласти зниження ставок через «нафтовий шок»

Morgan Stanley попередив інвесторів про ризик того, що Федеральна резервна система США може відкласти поновлення зниження відсоткових ставок через різке зростання цін на нафту внаслідок війни з Іраном. Про це пише Bloomberg.

Morgan Stanley попередив інвесторів про ризик того, що Федеральна резервна система США може відкласти поновлення зниження відсоткових ставок через різке зростання цін на нафту внаслідок війни з Іраном.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть економісти

Банк зберіг свій прогноз щодо двох зниження ставки цього року — у червні та вересні по 0,25 процентного пункту кожне. Проте банк попередив, що регулятор може відкласти перше зниження до вересня чи навіть грудня, внаслідок чого наступне зниження відбудеться вже 2027 року.

«Якщо ФРС прислухається до своєї історії, подивиться далі викликаного нафтою цінового тиску і забезпечить більш раннє, ніж очікувалося, пом'якшення грошово-кредитної політики, тоді, на нашу думку, ми опинимося в добрій позиції», — написали головний економіст Morgan Stanley Майкл Гапен та його колеги.

Якщо ціни на нафту не повернуться до довоєнного рівня близько $70 за барель, вплив на інфляцію в 2026 році буде помітнішим, а рівень безробіття може залишатися дещо вищим до кінця 2028 року, вважає Morgan Stanley.

«ФРС знизить цю напругу в рамках свого подвійного мандату шляхом пом'якшення грошово-кредитної політики сильніше, ніж раніше планувалося. Отже, другий ризик для нашого прогнозу щодо грошової політики в тому, що ФРС знизить ставки пізніше, але сильніше», — йдеться у записці банку.

Що відбувається з цінами на нафту

Ціни на нафту відновили зростання на торгах у середу, 11 березня. Вартість Brent піднімалася на 6% — вище за $93 за барель, американський сорт WTI дорожчав більш ніж на 5% — майже до $89 за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило про вивільнення 400 млн. барелів нафти з резервів: це найбільший обсяг в історії. Крім того, свої резерви також залучать США, повідомив президент Дональд Трамп.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами