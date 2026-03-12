ФРС може відкласти зниження ставок через «нафтовий шок»

Morgan Stanley попередив інвесторів про ризик того, що Федеральна резервна система США може відкласти поновлення зниження відсоткових ставок через різке зростання цін на нафту внаслідок війни з Іраном. Про це пише Bloomberg.

Що кажуть економісти

Банк зберіг свій прогноз щодо двох зниження ставки цього року — у червні та вересні по 0,25 процентного пункту кожне. Проте банк попередив, що регулятор може відкласти перше зниження до вересня чи навіть грудня, внаслідок чого наступне зниження відбудеться вже 2027 року.

«Якщо ФРС прислухається до своєї історії, подивиться далі викликаного нафтою цінового тиску і забезпечить більш раннє, ніж очікувалося, пом'якшення грошово-кредитної політики, тоді, на нашу думку, ми опинимося в добрій позиції», — написали головний економіст Morgan Stanley Майкл Гапен та його колеги.

Якщо ціни на нафту не повернуться до довоєнного рівня близько $70 за барель, вплив на інфляцію в 2026 році буде помітнішим, а рівень безробіття може залишатися дещо вищим до кінця 2028 року, вважає Morgan Stanley.

«ФРС знизить цю напругу в рамках свого подвійного мандату шляхом пом'якшення грошово-кредитної політики сильніше, ніж раніше планувалося. Отже, другий ризик для нашого прогнозу щодо грошової політики в тому, що ФРС знизить ставки пізніше, але сильніше», — йдеться у записці банку.

Що відбувається з цінами на нафту

Ціни на нафту відновили зростання на торгах у середу, 11 березня. Вартість Brent піднімалася на 6% — вище за $93 за барель, американський сорт WTI дорожчав більш ніж на 5% — майже до $89 за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило про вивільнення 400 млн. барелів нафти з резервів: це найбільший обсяг в історії. Крім того, свої резерви також залучать США, повідомив президент Дональд Трамп.