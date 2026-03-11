Чому статус ФОП не завжди дає пенсійний стаж

Багато підприємців переконані, що сам статус ФОП автоматично забезпечує страховий стаж для майбутньої пенсії. Насправді це не так: нарахування стажу залежить від сплати ЄСВ, а різні податкові та пільгові режими в різні роки могли позбавляти підприємців такого стажу. Чому статус ФОП сам по собі не гарантує пенсійного стажу і які правила діють сьогодні — про це розповідає юридична компанія YANKIV.

Головне правило: статус ФОП ≠ страховий стаж

Поширена помилка підприємців:

«Я зареєстрований як ФОП → отже, мені автоматично йде страховий стаж для пенсії.»

Реальність:

Сам статус і реєстрація ФОП НЕ дають пенсійного та страхового стажу

Стаж дає сплата страхового внеску (ЄСВ) + подача звітності

Простими словами:

ФОП, який платить ЄСВ і звітує про нього, не матиме проблем зі стажем.

ФОП, який НЕ платить ЄСВ (навіть якщо офіційно зареєстрований), НЕ отримує стажу.

Формула: Страховий стаж = сплачені внески, а не статус ФОП

Як було до 2004 року: інші правила обліку

До 1 січня 2004 року персоніфікованого обліку не було.

Стаж обчислювався не за фактом діяльності (навіть якщо ви реально працювали), а за сплатою внесків до Пенсійного фонду.

Якщо ФОП:

Працював на патенті

Був на фіксованому податку

Сплачував податки без пенсійного внеску

→ Страхового стажу не виникало, навіть якщо діяльність реально здійснювалась!

Приклад:

ФОП у 2000−2003 роках працював на патенті, платив фіксований податок, але окремих внесків до Пенсійного фонду не робив.

Результат: Стажу за ці роки немає (навіть якщо бізнес приносив дохід).

Запам’ятатйте: фіксований податок ≠ пенсійний внесок

Поширена помилка минулих років:

«Я платив фіксований податок — значить, стаж мав бути.»

Насправді: фіксований податок не завжди включав внесок до Пенсійного фонду або включав його частково, що не давало повного місяця стажу.

Це означало, що платіж ішов до бюджету як податок, але не як пенсійний внесок.

Результат: податкові зобов’язання виконані, а стажу немає.

Пільги по ЄСВ: коли ФОП втрачали стаж

Протягом багатьох років у ФОП були різні пільги по ЄСВ. Розглянемо основні періоди:

Період 1: Далекі 2000-ті - нульовий ЄСВ

ФОП могли не платити ЄСВ взагалі і бути ФОПами. Тому за цей період взагалі стажу не буде.

Приклад:

ФОП на спрощеній системі 2005−2010 роки. Якщо не сплачував добровільно ЄСВ — стажу 0 місяців.

Період 2: Половинний ЄСВ

Був період, коли ФОП могли платити половину ЄСВ. Тому фактично 2 роки сплати такого ЄСВ рахувалося за 1 рік стажу.

Приклад:

ФОП сплачував 50% від мінімального ЄСВ протягом 24 місяців.

Стаж: Тільки 12 місяців (пропорційно до сплаченої суми).

Період 3: Карантинні пільги (COVID-19)

Під час карантину 2020−2021 років ФОП могли не платити ЄСВ (пільга). За цей час не буде стажу.

Приклад:

ФОП скористався пільгою і не платив ЄСВ березень-грудень 2020.

Стаж за 2020: Тільки січень-лютий (2 місяці), решта — 0.

Період 4: Воєнні пільги (з 24.02.2022)

Мобілізовані ФОП звільнені від сплати ЄСВ на час служби. За період мобілізації стаж НЕ йде (бо ЄСВ не сплачується).

Приклад:

ФОП мобілізований березень 2022 — листопад 2024.

Стаж за цей період: 0 місяців (пільга по ЄСВ = відсутність стажу).

Для військовослужбовців стаж йде за військовою службою, а не за ФОП!

Як працює стаж після 2004 року: персоніфікований облік

З 2004 року стаж обліковується за даними персоніфікованого обліку.

Це означає, що кожен внесок ЄСВ прив’язаний до конкретної особи і фіксується в системі Пенсійного фонду.

Правила нарахування стажу після запровадження ЄСВ

Правило 1: Мінімальний ЄСВ = 1 місяць стажу

Місяць зараховується до стажу тільки за умови сплати мінімального ЄСВ.

Приклад (2026 рік):

Мінімальний ЄСВ = 1 902,34 грн (22% від 8 647 грн)

Сплатили 1 902,34 грн за січень → +1 місяць стажу

Правило 2: Менше мінімального = стаж не зараховується

Якщо сплачено менше мінімального ЄСВ — стаж або не зараховується, або зараховується пропорційно (у визначених випадках).

Приклад:

Сплатили 1 000 грн замість 1 902,34 грн → стажу немає (або пропорційно, якщо є правові підстави).

Правило 3: Перерви у сплаті = перерви у стажі

Навіть якщо ви зареєстровані як ФОП, але не сплачуєте ЄСВ — стаж не йде.

Приклад:

ФОП зареєстрований 5 років, але ЄСВ сплачував тільки 2 роки.

Стаж: Тільки 2 роки, а не 5!

Висновки: проблеми у ФОП із пенсійним стажем

Робимо висновки про ФОП із пенсійним стажем: статус ФОП не дає стажу автоматично — тільки сплата ЄСВ! До 2004 року персоніфікованого обліку не було — стаж за внесками, а не за діяльністю.

З 2004 року: 1 місяць стажу дорівнює сплаченому мінімальному ЄСВ. Зараз: реєстрація без ЄСВ = 0 стажу

Формула стажу: страховий стаж = сплачені внески (ЄСВ), а НЕ статус ФОП або діяльність.

Практичні поради:

Перевірте свій стаж в «Дія»

Порівняйте з періодами ФОП — чи є пропуски?

Якщо є пропуски — з’ясуйте причину (не сплачували ЄСВ?)

Платіть ЄСВ регулярно, якщо плануєте пенсію від ФОП

Зберігайте квитанції про сплату ЄСВ (на випадок спорів)

Що робити прямо зараз: