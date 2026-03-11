Multi від Мінфін
11 березня 2026, 18:13

Криза в Ормузькій протоці загрожує дефіцитом сірки для добрив, чипів і металів

Війна в Ірані спровокувала шок, який виходить далеко за межі ринку нафти. Зупинка судноплавства через Ормузьку протоку заблокувала постачання сірки — нішевого, але критично важливого ресурсу, від якого залежать галузі від сільського господарства до виробництва мікросхем. Про це повідомляє Financial Times.

Криза в Ормузькій протоці загрожує дефіцитом сірки для добрив, чипів і металів

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Аналітики зазначають, що розрив ланцюгів постачання через цей водний шлях є найсерйознішою загрозою для світової індустрії з часів пандемії COVID-19.

Сірчаний колапс: ціни б'ють рекорди

На частку країн Перської затоки припадає 45% світового експорту сірки. Через блокування протоки експорт фактично паралізовано.

У Китаї (найбільшому споживачі у світі) ціна на сірку цього тижня підскочила на 15%, досягнувши рекордних $672 за тонну.

Проблема не лише у відсутності товару, а й у неможливості замовити судна. Судновласники бояться відправляти кораблі в регіон, не знаючи, чи зможуть вони заправитися пальним.

«Ситуація жахлива. Минулого тижня ми не змогли закрити жодної угоди, бо ніхто не знає, як забронювати фрахт», — прокоментував Клайв Мюррей, гендиректор London Commodity Brokers.

Хто під ударом?

1. Добрива та продовольча безпека (60% споживання сірки)

Виробництво добрив найбільше залежить від сірки. Криза припала на пік сезону, коли фермери Північної півкулі готуються до посівної. Ціна на карбамід (інший вид добрив) вже підскочила на 45% — до $700 за тонну.

Найбільші імпортери (Марокко, Китай, Індонезія) купують мінімум половину своєї сірки саме на Близькому Сході. Аналітики Scotiabank попереджають: світова продовольча безпека під загрозою.

2. Напівпровідники та комп'ютерні чипи

Гіганти індустрії, такі як TSMC, Samsung та SK Hynix, використовують сірчану кислоту для очищення кремнієвих пластин. Окрім сірки, під загрозою опинилися поставки гелію (Катар забезпечує третину світового попиту) та брому (99% якого Південна Корея імпортує з Ізраїлю). Це неминуче призведе до подорожчання електроніки.

3. Видобуток металів (Мідь та Нікель)

Сірчана кислота необхідна для вилуховування металів з руди. В Африці (Конго) під загрозою опинилося виробництво близько 3 млн тонн міді на рік.

Індонезія, світовий лідер з видобутку нікелю, також критично залежить від імпорту сірки з Близького Сходу.

Висновки для бізнесу

Понад 44 000 компаній по всьому світу вже відчули на собі наслідки збою постачання через Ормузьку протоку. Найбільш вразливими виявилися підприємства в Китаї та Індії.

Гендиректор Saudi Aramco Амін Нассер назвав ситуацію «руйнівною мозаїкою», де зупинка одного каналу постачання викликає ефект доміно в десятках непов'язаних на перший погляд галузей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
