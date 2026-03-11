На 10,7 млн працюючих в Україні припало 10,2 млн пенсіонерів у 2025 році — звіт KSE

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 13:53

На 10,7 млн працюючих в Україні припало 10,2 млн пенсіонерів у 2025 році — звіт KSE

На 10,7 млн працюючих в Україні у 2025 році припало 10,2 млн пенсіонерів, 1,7 млн ветеранів (це у 2,4 рази більше, ніж у 2021 році), 3,6 млн осіб з інвалідністю і 4,6 млн ВПО. Тобто запит на фінансову підтримку від держави значно збільшився за останні роки. Про це йдеться у дослідженні KSE Institute.

На 10,7 млн працюючих в Україні у 2025 році припало 10,2 млн пенсіонерів, 1,7 млн ветеранів (це у 2,4 рази більше, ніж у 2021 році), 3,6 млн осіб з інвалідністю і 4,6 млн ВПО.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тоді як кількість працевлаштованих українців, чия робота наповнює держбюджет через податки, зменшилась на 1,3 млн з 2021 року.

Поки соціальні фонди отримують надходження ЄСВ із зарплат військових, ситуація тимчасово краща. Так, у 2025 році на соціальний захист вдалось акумулювати $28,2 млрд. Але після війни зарплати в секторі оборони ймовірно скоротяться. А разом з ними — надходження для виплат.

Видатки на пенсію

Видатки на пенсії у 2025 році практично не змінились. Хоча число пенсіонерів зменшилось, індексація і підвищення середнього розміру виплат нівелювали різницю. Але пенсії, закріплена законом мінімальна зарплата і прожитковий мінімум досі менші за фактичні витрати на життя.

Через інфляцію (11,2% у 2025 році) фактичний прожитковий мінімум зріс до $228. За законом прожитковий мінімум складає $70, мінімальна зарплата — $192. Більше половини пенсіонерів отримують практично вдвічі менше, ніж фактичний прожитковий мінімум. Наприклад, середня пенсія становить $104, мінімальна — $57. Тому 27,6% або 2,8 млн пенсіонерів вимушені продовжувати працювати.

Що на ринку праці?

На ринку праці одночасно зберігається дві протилежні тенденції — скорочення числа працівників і досить високий рівень безробіття, хоч і зі зниженням з 20,6% у 2022 році до ∽10−11% у 2025. Основна проблема — потреби роботодавців не співпадають з компетенціями або місцем проживання кандидатів.

Ситуацію покращила б комплексна перепідготовка та працевлаштування ветеранів і представників вразливих категорій. Лише 21,8% ветеранів, що подали заявки до Державної служби зайнятості, працевлаштувались у 2025 році.

Чи змінить повернення біженців ситуацію?

Зміни через масове повернення українців з-за кордону зараз малоймовірні. У 2025 році кількість українських біженців за кордоном становить ∽5,9 млн. 90% з них — в країнах ЄС. 75% біженців — жінки і діти. Це формує ринок праці не тільки сьогодні, а й задає негативні тенденції на наступні десятиліття.

Вони вимагають від держави вже зараз розробляти більше довгострокових програм з повернення, підтримки інтеграції, взаємодії з громадянами за кордоном, ​одночасної зайнятості та проживання у двох чи більше країнах. Одночасно внутрішня міграція ставить питання щодо змін у розподілі коштів між місцевими бюджетами. Масові переміщення громадян, які потребують державної підтримки, постійно оновлюють суми, що необхідні регіонам для соціальної підтримки.

Оновлень потребує і система освіти — щоб підготувати належним чином наступне покоління фахівців. Відновлення після шоку 2022 року досі неповне — фінансування у 2025 році було на 17,4% нижче, ніж у 2021. Число студентів на 12,2% менше порівняно з 2021 роком. Зменшується кількість школярів, які планують вступати до ВНЗ.

Падає запит молоді на вивчення наукових предметів. Це може створити критичний розрив між реальною кількістю STEM-фахівців і потребою у спеціалістах, що необхідні для відновлення. Без стійких інвестицій та цілеспрямованого відновлення навчання дуже ймовірна криза на ринку праці у післявоєнний період. Особлива увага держави потрібна до захисту якості та результатів навчання через цільову підтримку та фінансування, яке буде орієнтоване на результати, а не «підвищення ефективності».

Структурні реформи

У 2026 році Уряд готує пакет структурних реформ, щоб відповісти на ці виклики. Очікується, що реформа ринку праці стане ключовим пріоритетом. Новий Трудовий кодекс має покращити залучення вразливих груп, зокрема жінок з дітьми, на ринок праці.

Пенсійна реформа допоможе підвищити адекватність пенсій та зменшити ризики бідності. Нова методологія розрахунку прожиткового мінімуму краще відображатиме фактичні витрати на проживання і вдосконалить регулювання та розподіл соціальних виплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
BigBend
BigBend
11 березня 2026, 14:10
#
Це страшно. Люди, які заробляли робочий стаж в СРСР, мали отримувати пенсію в СРСР, а не за наші податки.
+
+26
TAN72
TAN72
11 березня 2026, 14:37
#
Ох и роняли в детстве кого-то
+
+15
lider2000
lider2000
11 березня 2026, 15:22
#
Предлагаю также демонтировать все совкое налседние, например, Запорожсталь, ДнепроГЄС, 90% мостов по стране, Южмаш и т. д. Будешь жить в землянке как твои предки и мочить москалей.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
11 березня 2026, 16:14
#
Припускаю тут багато тіньової зайнятості.
Ці люди першочергово підлягають мобілізації ;)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами