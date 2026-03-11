Ліквідація банку «Конкорд» завершена: ФГВФО зупинив виплати, а борги списано

Процес виведення з ринку банку «Конкорд» офіційно добіг кінця. Фонд гарантування вкладів зупинив виплати гарантованого відшкодування фізичним особам, а всі непогашені борги фінансової установи перед кредиторами відтепер вважаються юридично анульованими. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО 11 березня.

Фініш ліквідаційної процедури та закриття рахунків

Рішення про остаточне згортання справ банку було ухвалене 9 березня 2026 року. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) своїм рішенням № 242 затвердила ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «АКБ «Конкорд».

Відповідно до профільного законодавства (частина 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), з моменту затвердження цього балансу банк юридично вважається повністю ліквідованим. На практиці це означає, що накопичувальний рахунок банку вже закрито, його реквізити визнані недійсними, а будь-які нові платежі на них більше не приймаються.

Гроші вкладникам та «списані» борги

Закон передбачає жорсткі часові рамки для виплат відшкодувань: вони припиняються безпосередньо в день затвердження ліквідаційного балансу (частина 3 статті 28). У межах гарантованого покриття клієнти-фізичні особи банку «Конкорд» встигли отримати сукупно 631,2 млн грн.

Проте найменш приємна новина стосується тих юридичних та фізичних осіб, чиї фінансові вимоги виходили за межі гарантованих державою сум. Згідно зі статтею 52 згаданого Закону, усі вимоги кредиторів, які залишилися незадоволеними через брак коштів від розпродажу майна та активів банку, офіційно вважаються погашеними. Простими словами — держава легально дозволяє установі не повертати ці борги, і кредитори змушені зафіксувати збитки, назавжди попрощавшись зі своїми грошима.

Міскодинг, гральний бізнес та показова чистка

Банк «Конкорд», основними бенефіціарами якого були Олена та Юлія Сосєдки, втратив банківську ліцензію 1 серпня 2023 року. Національний банк України (НБУ) ухвалив радикальне рішення про його ліквідацію через систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (протидія відмиванню доходів). Головною претензією регулятора до установи стало сприяння у проведенні платежів для тіньового грального бізнесу (гемблінгу) через механізм «міскодингу» — свідомої підміни призначення платежу в еквайринговій мережі, щоб приховати реальне джерело походження коштів.

Цей кейс став жорстким прецедентом для ринку, оскільки НБУ відправив на ліквідацію операційно прибуткову та технологічно розвинену установу. Водночас інші гравці банківського сектору, включно з великими державними банками, за аналогічні порушення з міскодингом у той же період відбулися лише грошовими штрафами, що викликало серед фінансистів дискусії щодо вибірковості покарань з боку регулятора. На процес повної ліквідації активів банку знадобилося трохи більше ніж 2,5 роки.