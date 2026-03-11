Ліквідація банку «Конкорд» завершена: ФГВФО зупинив виплати, а борги списано

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 12:55

Ліквідація банку «Конкорд» завершена: ФГВФО зупинив виплати, а борги списано

Процес виведення з ринку банку «Конкорд» офіційно добіг кінця. Фонд гарантування вкладів зупинив виплати гарантованого відшкодування фізичним особам, а всі непогашені борги фінансової установи перед кредиторами відтепер вважаються юридично анульованими. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО 11 березня.

Процес виведення з ринку банку «Конкорд» офіційно добіг кінця.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фініш ліквідаційної процедури та закриття рахунків

Рішення про остаточне згортання справ банку було ухвалене 9 березня 2026 року. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) своїм рішенням № 242 затвердила ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «АКБ «Конкорд».

Відповідно до профільного законодавства (частина 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), з моменту затвердження цього балансу банк юридично вважається повністю ліквідованим. На практиці це означає, що накопичувальний рахунок банку вже закрито, його реквізити визнані недійсними, а будь-які нові платежі на них більше не приймаються.

Гроші вкладникам та «списані» борги

Закон передбачає жорсткі часові рамки для виплат відшкодувань: вони припиняються безпосередньо в день затвердження ліквідаційного балансу (частина 3 статті 28). У межах гарантованого покриття клієнти-фізичні особи банку «Конкорд» встигли отримати сукупно 631,2 млн грн.

Проте найменш приємна новина стосується тих юридичних та фізичних осіб, чиї фінансові вимоги виходили за межі гарантованих державою сум. Згідно зі статтею 52 згаданого Закону, усі вимоги кредиторів, які залишилися незадоволеними через брак коштів від розпродажу майна та активів банку, офіційно вважаються погашеними. Простими словами — держава легально дозволяє установі не повертати ці борги, і кредитори змушені зафіксувати збитки, назавжди попрощавшись зі своїми грошима.

Міскодинг, гральний бізнес та показова чистка

Банк «Конкорд», основними бенефіціарами якого були Олена та Юлія Сосєдки, втратив банківську ліцензію 1 серпня 2023 року. Національний банк України (НБУ) ухвалив радикальне рішення про його ліквідацію через систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (протидія відмиванню доходів). Головною претензією регулятора до установи стало сприяння у проведенні платежів для тіньового грального бізнесу (гемблінгу) через механізм «міскодингу» — свідомої підміни призначення платежу в еквайринговій мережі, щоб приховати реальне джерело походження коштів.

Цей кейс став жорстким прецедентом для ринку, оскільки НБУ відправив на ліквідацію операційно прибуткову та технологічно розвинену установу. Водночас інші гравці банківського сектору, включно з великими державними банками, за аналогічні порушення з міскодингом у той же період відбулися лише грошовими штрафами, що викликало серед фінансистів дискусії щодо вибірковості покарань з боку регулятора. На процес повної ліквідації активів банку знадобилося трохи більше ніж 2,5 роки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами