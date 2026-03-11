Польща запускає нові правила податкового обміну: криптооперації тепер підлягатимуть звітності

Президент Польщі підписав поправку до закону про обмін податковою інформацією з іншими країнами. Нові правила включають, серед іншого, звітування про трансакції на ринку криптовалют. Про це пише In Poland.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти дані своїх клієнтів. Це, перш за все, включає інформацію про особи користувачів та їхню податкову резидентність. Організації, що працюють на ринку криптовалют, також будуть зобов’язані повідомляти про деталі транзакцій клієнтів.

Нові зобов’язання охоплюватимуть різні типи транзакцій, пов’язаних з криптовалютою. Звітні транзакції включають транзакції, що передбачають обмін криптоактивів на традиційні валюти, а також навпаки. Обмін між різними криптовалютами, перекази коштів та оплата товарів і послуг з використанням криптоактивів також підлягатимуть звітності.

Отриману інформацію буде передано голові Національної податкової адміністрації. Дані стосуватимуться криптоактивів, які можна використовувати як для платежів, так і для інвестиційних цілей.

Поправка також запроваджує зобов’язання щодо звітності для постачальників послуг криптовалюти. Це стосується як організацій, що працюють у Європейському Союзі, так і тих, що базуються за його межами, якщо вони обслуговують клієнтів, які є податковими резидентами ЄС.

Оператори, яким згідно з регламентом ЄС не потрібні спеціальні дозволи MiCA, також будуть зобов’язані звітувати. У таких випадках вони повинні будуть зареєструвати свою діяльність в країні Європейського Союзу.

Обмін даними

Нові правила також стосуються системи автоматичного обміну податковою інформацією між країнами.

Закон передбачає передачу даних у контексті так званого вирівнювального податку. Цей механізм покликаний забезпечити оподаткування великих груп компаній — як міжнародних, так і вітчизняних — за ефективною ставкою щонайменше 15%