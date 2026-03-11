Multi від Мінфін
11 березня 2026, 8:26

НБУ оновить правила перевезення валюти в Україні

Нацбанк пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. Це зумовлено необхідністю врахування вимог закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» та забезпечення відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу, йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує НБУ

Зокрема, Національний банк пропонує вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, поширити на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (його підрозділи).

Крім того, регулятор має намір:

  • визначити умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;
  • уточнити форми супровідного касового ордеру до сумки з цінностями для перевезення інших цінностей;
  • передбачити можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами з урахуванням положень Pегламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 16 листопада 2011 року № 1214/2011;
  • визначити форми річної звітності для банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Відповідні зміни містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні» (далі — проєкт постанови), що пропонується для обговорення.

Читайте також: Угорщина поставила умову Україні: гроші інкасаторів залишаться, поки не запрацює «Дружба»

Передбачається, що його норми застосовуватимуться до банків, банків фінансової інклюзії, юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей.

Станом на 1 березня 2026 року на ринку інкасаторських послуг працювало 20 банків та 10 відповідних юридичних осіб.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
