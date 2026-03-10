Multi від Мінфін
10 березня 2026, 19:43

Amazon через суд заблокувала торгових ШІ-агентів Perplexity

Цього тижня суд зобов'язав ШІ-стартап Perplexity AI тимчасово припинити використання свого браузерного агента Comet для здійснення покупок на маркетплейсі Amazon.com від імені користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

Amazon через суд заблокувала торгових ШІ-агентів Perplexity

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Суть конфлікту: боти проти правил платформи

Amazon подала позов проти Perplexity у листопаді минулого року. Технологічного гіганта обурило те, що ШІ-стартап не розкривав інформацію про те, коли саме агент Comet здійснює закупівлю замість реальної людини. Крім того, Perplexity ігнорувала вимоги Amazon припинити таку діяльність.

У рішенні федерального суду Сан-Франциско від понеділка зазначено, що це тимчасова заборона. Поки вона діє, сторони продовжуватимуть юридичну суперечку про законність використання ШІ-інструментів (шопінг-ботів) для покупок на сторонніх сайтах без прямої згоди власників цих ресурсів.

«Amazon надала вагомі докази того, що Perplexity через свій браузер Comet отримує доступ до захищених паролем облікових записів Amazon. Хоча користувач дає на це дозвіл, сама компанія Amazon такого дозволу не надавала», — написала окружна суддя Максін Чесні.

Вимоги суду та позиція сторін

Згідно з ухвалою, Perplexity повинна:

  • Припинити доступ до захищених паролем розділів систем Amazon (зокрема до акаунтів передплатників Prime).
  • Знищити копії даних, отриманих з ресурсів Amazon.

Виконання рішення відкладено на тиждень, щоб дати Perplexity можливість подати апеляцію. Представниця Amazon Лара Хендріксон заявила, що цей крок є важливим для підтримки «довірливого досвіду покупок» для клієнтів. Perplexity поки утримується від коментарів.

Чому це важливо для майбутнього інтернету?

Цей випадок створює прецедент для так званих ШІ-агентів, які починають виконувати складні онлайн-завдання замість людей.

Масове впровадження таких інструментів може кардинально змінити ринок цифрової реклами в США обсягом $350 млрд. Зараз бренди платять величезні кошти за пріоритетне розміщення в результатах пошуку Google або Amazon. Якщо покупки здійснюватимуть ШІ-агенти, традиційна реклама втратить сенс, оскільки бот ігнорує рекламні банери та шукає найкращу ціну чи характеристики.

Варто зазначити, що засновник Amazon Джефф Безос є одним із інвесторів Perplexity. Сама компанія нещодавно була оцінена у $20 млрд і заявляє про наміри повністю переформатувати вебпошук за допомогою штучного інтелекту. При цьому реклама принесла Amazon у 2025 році $68,6 млрд доходу, що пояснює таку жорстку позицію компанії щодо захисту своєї екосистеми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
