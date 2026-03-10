Multi від Мінфін
10 березня 2026, 18:26

Які бренди втратили найбільше вартості за минулий рік

Поки одні технологічні гіганти б’ють рекорди капіталізації, інші стикаються з серйозною кризою довіри. Згідно зі звітом 2026 Global 500 від Brand Finance, минулий рік став випробуванням для багатьох світових лідерів, особливо в автомобільному та фінансовому секторах. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Які бренди втратили найбільше вартості за минулий рік

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Tesla: найбільше падіння в історії бренду

Абсолютним антилідером року стала компанія Tesla. Її вартість як бренду скоротилася на приголомшливі $15 млрд лише за один рік. Якщо у 2025 році бренд оцінювали у $43 млрд, то у 2026-му цей показник впав до $28 млрд.

Експерти пов’язують таке піке з низкою факторів:

  • Постійні репутаційні скандали навколо керівництва компанії.
  • Зростаючі побоювання споживачів щодо надійності та безпеки продукції.
  • Посилення конкуренції на ринку електромобілів, що розмиває колишню унікальність бренду.

Автопром під тиском

Автомобільний сектор домінує у списку брендів, що втрачають позиції. Окрім Tesla, суттєве знецінення зафіксували німецькі гіганти. Бренд Mercedes-Benz втратив $6 млрд, опустившись до позначки $47 млрд. Аналогічне падіння на $6 млрд продемонстрував і Porsche, чия вартість наразі оцінюється у $35 млрд. Це відображає загальний тиск на галузь та зміну споживчих настроїв у бік нових гравців ринку.

Криза у фінансах та люксовому сегменті

Друге місце в загальному антирейтингу посів Сільськогосподарський банк Китаю (Agricultural Bank of China). Вартість його бренду впала на $7 млрд, склавши $63 млрд. Це свідчить про певні складнощі у фінансовому секторі другої економіки світу.

Не оминула криза і ринок розкоші:

  • Французький дім моди Louis Vuitton втратив $4 млрд вартості.
  • Бренд Chanel також просів на $4 млрд.

Зниження вартості люксових марок вказує на охолодження глобального попиту на дорогі товари та зміну пріоритетів заможних покупців.

Інші помітні втрати

До десятки брендів з найбільшим регресом також увійшли:

  • Телекомунікаційний гігант Xfinity (мінус $5 млрд).
  • Японський конгломерат Mitsubishi Group (мінус $4 млрд).
  • Китайська інженерна корпорація CSCEC та американський ритейлер CVS (обидва втратили по $3 млрд).

Як рахували вартість?

Brand Finance оцінює бренди за комплексною методикою, що включає рівень маркетингових інвестицій, силу бренду (впізнаваність та емоційний зв'язок зі споживачем) та реальні фінансові показники компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
