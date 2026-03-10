Міжнародний реєстр збитків: як отримати компенсацію за військові втрати

Україна робить впевнений крок до створення прозорого механізму виплати репарацій. Нещодавно було запущено бета-версії нових категорій Міжнародного реєстру збитків (RD4U). Наразі це категорії для подання заяв від юридичних осіб та місцевих громад. Ця подія означає, що час збору доказів та системної фіксації втрат настав. Тепер через портал «Дія» підприємства можуть офіційно заявити про свої претензії до держави-агресора, використовуючи міжнародно визнаний інструмент, розповів «Мінфіну» керівника Оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Нові категорії: Від активів до упущеної вигоди

Донедавна Реєстр фокусувався на житлових збитках громадян, проте відкриття категорій для бізнесу кардинально змінює ландшафт. Найбільш очікуваними для юридичних осіб стали:

Руйнування інфраструктури (категорії B1.1-C1.2): Стосується як критичних об'єктів, так і приватної нерухомості підприємств.

Втрата активів (категорія C3.1): Сюди входить знищене обладнання, техніка та товарні запаси.

Економічні втрати через переривання бізнесу: Це революційна можливість зафіксувати упущену вигоду, тобто кошти, які бізнес міг би заробити, якби не війна.

Подання інформації відбувається через портал «Дія» та дає бізнесу кілька вагомих переваг:

1. Формування доказової бази. Міжнародний реєстр збитків — це централізована база даних, яка в майбутньому стане основою для компенсаційного механізму. Фіксація збитків у цьому реєстрі — це створення цифрового «історичного сліду», який визнається міжнародною спільнотою.

2. Підготовка до міжнародного арбітражу. Досвід інших конфліктів у світі (наприклад, Іраку та Кувейту) показує, що процес відшкодування — це «гра в довгу». Подання даних сьогодні готує компанію до участі у майбутніх судових процесах проти держави-агресора, де кожен запис у Реєстрі слугуватиме фундаментом для позову.

3. Визнання збитків на державному рівні. Реєстр легітимізує претензії бізнесу, переводячи їх із площини локальних скарг у площину міжнародних правових відносин.

Для місцевих громад це шанс консолідувати інформацію про пошкоджене комунальне майно та об'єкти благоустрою, що є фундаментом для відновлення регіональної економіки.

Вигоди для бізнесу: Навіщо подавати дані вже зараз?

Багато підприємців помилково вважають, що подання даних до Реєстру — це лише бюрократична вправа. Насправді це стратегічна дія для компанії що зазнала збитків від російської агресії.

Що дає коректне подання інформації до Міжнародного реєстру збитків?

Легітимізація вимог на світовому рівні, адже RD4U створений під егідою Ради Європи. Подана заява стає юридично визнаним фактом у міжнародній юрисдикції, що значно полегшує шлях до компенсації порівняно з поодинокими позовами.

Пріоритетність у компенсаційних чергах: Світова практика показує, що першими виплати отримують ті, хто вчасно та коректно задокументував свої втрати. Реєстр формує черговість майбутніх виплат.

Сценарії отримання компенсації

Експерти виділяють три основні шляхи.

Міжнародні позови та репарації: Це стратегічний напрямок. Навіть якщо шлях до прямих виплат від РФ виглядає складним, професійно підготовлена документація забезпечує бізнес інструментами для полювання за активами агресора, що можуть бути конфісковані та спрямовані на виплати постраждалим. Тут є важливим супроводження процесу адвокатами, які мають досвід у відповідних судових процесах.

Грантова допомога: Міжнародні донори пропонують допомогу постраждалому бізнесу. Наразі працюють декілька програм. Але для отримання грантів потрібне обґрунтування розміру збитків, і професійна оцінка тут є важливим аргументом.

Нові державні програми страхування військових ризиків, де ретельне документування та оцінка збитків грає важливу роль.

Подання заяви до Реєстру через «Дію» — це лише перший етап. Реєстр — це не просто список, а доказова база. Міжнародна компенсаційна комісія у майбутньому перевірятиме кожен кейс.

Професійно проведена оцінка збитків та упущеної вигоди виконує роль «золотого стандарту» доказів.

Самостійно задекларована сума збитків може бути легко оскаржена. Звіт про оцінку, виконаний за державною Методикою (Наказ № 3904/1223), має зовсім іншу юридичну вагу. Особливо коли оцінку збитків виконав і підписав оцінювач із європейським сертифікатом.

Оцінка упущеної вигоди — це найскладніший етап. Визначення втраченого прибутку вимагає глибокого фінансового аналізу, прогнозування ринку та врахування багатьох змінних. Професійний оцінювач допомагає перетворити «втрачені можливості» на конкретну цифру, яку прийме український та міжнародний суд.

Згідно з чинною методикою, звіт про оцінку збитків від війни залишається дійсним до моменту отримання відшкодування. Це означає, що зафіксована сьогодні вартість буде актуальною і через 5, і через 10 років.

Місцеві громади та бізнес

Для територіальних громад участь у Реєстрі — це спосіб зберегти людей, які мешкають на її території. Коли громада допомагає локальному бізнесу правильно оцінити збитки та податися до Реєстру вона створює умови для того, щоб підприємство не закрилося, а чекало на відновлення. Це робочі місця, податки та майбутнє регіону. Так само якщо йдеться про збитки комунального майна.

Міжнародний реєстр збитків — це унікальне вікно можливостей, яке наразі відкрито і для юридичних осіб і громад. Але чим ретельніше буде проведена фіксація та оцінка збитків сьогодні, тим реальнішим буде отримання компенсації у майбутньому.