До 32 тисяч злотих у Польщі та понад 100 тис. грн в Україні: як зросли зарплати в логістиці

Логістичний сектор у Польщі та Україні демонструє одну з найшвидших динамік зростання заробітних плат на ринку праці. Про це свідчать результати спільного дослідження аналітичних центрів Gremi Personal (Польща) та AntForce Analytics (Україна).

Як зросли зарплати у Польщі

За даними аналітиків Gremi Personal,у Польщі у 2025 році найвищі темпи зростання зарплат зафіксовано серед диспетчерів транспортних перевезень — їхні доходи збільшилися на 9,5%. Заробітки митних брокерів зросли на 8%, менеджерів складів — на 6,7%, а працівників складів — на 3,1%.

Станом на початок 2026 року директори з ланцюгів постачання у Польщі отримували від 22 000 до 32 000 злотих на місяць. Зарплати менеджерів складів становили 9 500−18 000 злотих, фахівців з логістики — 7 000−10 500 злотих, експедиторів — 6 000−9 500 злотих, а складських працівників — від 5 000 до 8 000 злотих до вирахування податків.

«Ще кілька років тому рівень зарплат, який сьогодні пропонують у логістичних компаніях, асоціювався переважно з фінтехом або великими технологічними корпораціями. Тепер це стає звичною практикою для добре організованих логістичних бізнесів», — зазначив аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Офіційна статистика підтверджує цю тенденцію. За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у січні 2026 року середня місячна зарплата у сфері транспорту та складського господарства становила 8 719 злотих, що на 7% більше, ніж роком раніше. У логістиці цей показник досяг 9 538 злотих, продемонструвавши річне зростання на 10%.

Висока динаміка зарплат супроводжується зростанням зайнятості. Логістичний сектор у Польщі активно розвивається, а значну частину сезонних потреб бізнесу закривають тимчасові працівники, зокрема іноземні.

Як зросли зарплати в Україні

В Україні галузь логістики та складського господарства також демонструє суттєве зростання як зарплат, так і попиту на працівників.

За даними AntForce Analytics, на початок березня 2026 року середня зарплата у секторі становила 27 600 грн, що на 28% більше, ніж роком раніше.

Найбільшу динаміку зростання зафіксовано серед низки професій. Зокрема, маркувальники показали рекордне підвищення середніх зарплат — на 143%. Заробітки начальників транспортних відділів зросли на 41%, господарників — на 40%, керівників відділів закупівель — на 35%, а вантажників — на 30%.

Станом на початок березня маркувальники отримували від 17 000 до 31 000 грн, начальники транспортних відділів — від 26 000 до 74 000 грн, господарники — від 16 000 до 48 000 грн, а керівники відділів закупівель — від 34 000 до 114 000 грн.

Офіційні дані також підтверджують позитивну динаміку. За інформацією Державної служби статистики України, за рік середня зарплата у сфері складського господарства зросла на 18%, а у сфері поштової та кур'єрської діяльності — на 17%.

Крім того, зростає попит на працівників. За оцінками AntForce Analytics, протягом року кількість вакансій у цих секторах збільшилася на 14%, що свідчить про розширення ринку та дефіцит кадрів.

Що вплинуло на зростання

Експерти пояснюють таку динаміку кількома чинниками. Насамперед — поступовим відновленням економічної активності та зростанням обсягів торгівлі, що потребує розширення логістичних ланцюгів.

Додатковим драйвером виступає розвиток електронної комерції, який стимулює попит на складські послуги, кур'єрську доставку та розподільчі центри. Водночас дефіцит робочої сили в Україні змушує роботодавців підвищувати заробітні плати.

«У 2026 році тенденція до зростання зайнятості та заробітних плат у логістичному секторі збережеться. Розвиток онлайн-торгівлі, модернізація складської інфраструктури та адаптація логістичних маршрутів до умов воєнної економіки й надалі підтримуватимуть високий попит на фахівців галузі», — прогнозує стратегічна радниця AntForce Analytics Ніна Масюк.