10 березня 2026, 15:57

Ціни на газ у Європі стрімко падають

На європейському енергетичному ринку зафіксовано різке зниження вартості природного газу. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп спрогнозував швидке завершення воєнних дій з Іраном, намагаючись вгамувати паніку, що дестабілізувала світові ринки енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на газ у Європі стрімко падають після заяв Трампа про швидке завершення війни
Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рекордна динаміка падіння

Еталонні ф'ючерси на газ у Європі в ході торгів падали на 17%, що стало найбільшим внутрішньоденним зниженням з 2023 року.

Станом на ранок вівторка, 10 березня, на торгах в Амстердамі ціна на голландські ф'ючерси знижувалася приблизно на 15% — до 47,99 євро за мегават-годину.

Хоча Трамп зазначив, що не вірить у завершення конфлікту вже цього тижня, він наполягає, що військова операція йде з випередженням графіка і може бути врегульована «дуже скоро».

Читайте також: Ціни на нафту впали після заяви Трампа про швидке завершення війни на Близькому Сході

Фактор Ормузької протоки та міжнародна безпека

Аналітики ING Groep NV Уоррен Паттерсон та Ева Мантей застерігають, що одних лише слів президента США замало для тривалої стабілізації. Для стійкого зниження цін необхідно відновити рух суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Ключові кроки для відновлення логістики:

  • Супровід танкерів: Трамп заявив, що залучить Військово-морські сили США для ескорту суден через протоку.
  • Європейська ініціатива: президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити спільну морську місію для захисту судноплавства у цьому критичному водному шляху, як тільки перша фаза війни вщухне.

Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових потоків скрапленого природного газу (СПГ), переважно з найбільшого заводу в Катарі, який залишається закритим з минулого тижня. Хоча Іран стверджує, що шлях відкритий, фактично рух суден зупинився з початком конфлікту.

Загроза енергетичного шоку для Європи

Конфлікт, що триває вже другий тиждень, загрожує ринку найгіршим шоком поставок з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Чому ситуація критична для ЄС:

  • Низькі запаси: резерви палива в Європі зараз перебувають на нетипово низькому рівні.
  • Сезон заповнення: регіону необхідно імпортувати величезні обсяги газу цього літа, щоб наповнити сховища до наступної зими.
  • Конкуренція з Азією: кілька суден із СПГ вже змінили курс на Азію, де покупці, які зазвичай залежать від близькосхідних поставок, тепер гарячково шукають альтернативи.

«За потоки СПГ боротимуться „зубами й нігтями“. Ця конкуренція, ймовірно, залишатиметься запеклою, доки в регіоні Перської затоки не запанує певна стабільність», — зазначив Бен Семюел, аналітик енергетичних ринків компанії Marex.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Gari4ek и 9 незареєстрованих відвідувачів.
