Пільги для енергобладнання використовують для завищення цін: Гетманцев звернувся до НБУ та Фінмону

В Україні окремі компанії, які були звільнені від оподаткування імпорту енергетичного обладнання та інших товарів, використовують податкові пільги для завищення митної вартості імпортованого обладнання. Особливо системний характер це явище набуває у сфері імпорту обладнання для накопичення сонячної енергії. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Як працюють схеми

За його словами, зафіксовано випадок, коли одне з підприємств задекларувало митну вартість «електрогенераторної установки» на рівні 1,1 млн євро, тоді як аналіз відкритих джерел показує, що реальна ринкова ціна такого обладнання становить близько 711 тис. євро.

Інший приклад стосується імпорту систем накопичення енергії у вигляді акумуляторних шаф. Одне з товариств задекларувало їхню вартість на рівні $72 950 за одиницю, тоді як інші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності імпортують аналогічні системи приблизно за $30 015.

Ще один випадок зафіксовано під час імпорту гібридних інверторів торговельної марки Solax (виробництво — Китай). Декларант заявив до митного оформлення митну вартість у $716 667, тоді як документи країни експорту свідчать, що фактична вартість обладнання становить 480 340 євро.

На думку Гетманцева, такі приклади можуть свідчити про використання податкових пільг для штучного завищення вартості імпортованих товарів і можливого виведення прибутку за кордон.

У зв’язку з цим направлено звернення до Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу з проханням звернути увагу на зазначені операції та перевірити їх на предмет можливих фінансових порушень", — підсумував він.