Токенізовані ф’ючерси на Hyperliquid сягнули $1,2 млрд: трейдери ставлять на нафту та акції

Децентралізована біржа Hyperliquid переживає справжній бум. Її бездозвільна платформа, яка дозволяє будь-кому створювати безстрокові ф’ючерси на будь-які активи, стала популярнішою, ніж будь-коли. Про це повідомляє CoinDesk.

Рекордні показники та нова реальність ринку

З моменту запуску ринку HIP-3 у жовтні минулого року, платформа стабільно нарощувала обсяги. Згідно з даними аналітичного ресурсу ASXN, у неділю відкритий інтерес (загальна вартість усіх активних контрактів) сягнув рекордних $1,2 млрд і залишається на історичних максимумах.

Цікаво, що драйвером зростання став не крипторинок, а традиційні активи (RWA — токенізовані реальні активи). За даними інвестиційної фірми Arca, лише 7 із 30 найбільших маркетів на Hyperliquid є криптовалютними парами. Решта — це ф’ючерси на нафту, золото, срібло та фондові індекси.

Нафта та акції у центрі уваги

Децентралізовані ринки дедалі частіше використовуються для торгівлі традиційними активами, особливо як інструмент визначення ціни у вихідні дні, коли звичайні біржі закриті.

Лідери за обсягами на платформі:

XYZ100-USDC (токенізовані акції): відкритий інтерес становить $213 млн.

CL-USDC (нафта): відкритий інтерес — $169,8 млн. Цей контракт став лідером за обсягом торгів, зафіксувавши активність на суму $1,62 млрд за 24 години.

Серед інших популярних інструментів — ф’ючерси на нафту марки Brent, індекс S&P 500, срібло та золото.

Сплеск активності відбувся на тлі різких коливань цін на нафту: після того, як конфлікт на Близькому Сході підштовхнув еталонні сорти Brent і WTI вище $110 за барель у понеділок, ціни згодом обвалилися до двозначних значень.

Як працює HIP-3: влада у руках спільноти

Механізм HIP-3 від Hyperliquid радикально змінив підхід до створення ринків. На відміну від традиційних платформ, де додавання нових контрактів обмежене вузьким колом валідаторів, тут запустити маркет може будь-хто.

Для цього необхідно внести у стейкінг 500 000 токенів HYPE, які слугують гарантійною заставою та захистом від спаму. Це передає право на створення ринків безпосередньо спільноті, відкриваючи доступ до значно ширшого спектра торгових можливостей, ніж дозволяють класичні фінансові майданчики.