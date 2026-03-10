Золото дорожчає на тлі ослаблення долара та прогнозів щодо зниження інфляції у США

Ціни на золото у вівторок, 10 березня, продемонстрували впевнене зростання. Підтримку дорогоцінному металу надали слабший американський долар та зниження витрат на енергоносії після заяв президента США Дональда Трампа про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін та валютний фактор

Станом на ранок вівторка ситуація на ринку металів виглядає наступним чином:

Спотове золото зросло на 0,7% — до $5 174,49 за тройську унцію.

Американські ф'ючерси на золото з поставкою у квітні подорожчали на 1,6% — до $5 184.

Індекс долара знизився на 0,4%, що зробило золото, номіноване в американській валюті, доступнішим для власників інших валют.

Послаблення інфляційного тиску, спричиненого війною, зменшує ймовірність подальшого підвищення відсоткових ставок центральними банками. Це позитивно впливає на золото, яке не приносить відсоткового доходу.

Що з іншими дорогоцінними металами

Срібло подорожчало на 2% — до $88,73 за тройську унцію.

Платина додала 0,7%, досягнувши $2 196,35.

Паладій, навпаки, втратив 0,3% і торгується на рівні $1 685,01.

Вплив нафти та риторика Трампа

Старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг зазначає, що зростання цін на золото зумовлене новинами від самого Дональда Трампа, який спрогнозував швидке завершення війни на Близькому Сході. Різке падіння цін на нафту (понад 6%) призвело до того, що інфляційні очікування почали знижуватися.

Однак ситуація залишається напруженою. Трамп також попередив про можливість різкого посилення ударів США, якщо Іран спробує заблокувати рух танкерів через Ормузьку протоку. Через цю артерію проходить п'ята частина світових поставок нафти, і наразі вона фактично заблокована, що змушує виробників зупиняти видобуток через переповнені сховища.

Очікування інвесторів та ФРС

Нагадаємо, що в понеділок золото втратило до 2% вартості, оскільки високі ціни на енергоносії посилили побоювання щодо інфляції та віддалили перспективу зниження ставок ФРС.