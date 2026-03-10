Український МСБ у ЄС: топ фінансових помилок і втрати, яких можна уникнути

Після 2022 року для багатьох українських підприємців релокація бізнесу до Європейського Союзу стала вимушеним, але логічним кроком. Польща, Чехія, Німеччина чи Іспанія сприймались як безпечні юрисдикції, де достатньо відкрити компанію, і фінансові ризики зникають автоматично. На практиці ж релокація часто вирішує лише операційні питання, створюючи нові, складніші фінансові та податкові виклики. Про те, скільки коштує ілюзія безпеки в колонці ЕП розповіла Мілітіна Велика Founder & CEO MV Company.

Що бізнес не враховує

Європейська податкова система працює за іншою логікою, ніж українська. Тут ключову роль відіграють не лише формальні ознаки (місце реєстрації компанії), а економічна сутність бізнесу:

де фактично ухвалюються управлінські рішення;

де проживає власник;

де створюється основна додана вартість;

у якій країні знаходяться клієнти та команда.

Саме тому відкриття компанії в Євросоюзі без перегляду фінансової моделі часто призводить до податкових ризиків уже в перший рік роботи.

Коли незнання законів коштує статків

Нещодавно звернулася клієнтка, яка отримала лист від податкової з вимогою компенсувати державі понад 500 тис. злотих (5,9 млн грн) ПДВ (VAT). Причина? Неправильне тлумачення правил транскордонної торгівлі та несвоєчасна реєстрація платником податку.

Інший частий випадок — візит фінансового моніторингу з вимогою пояснити походження доходів, які не були задекларовані в країні перебування.

Такі ситуації — не виняток, а закономірність для тих, хто не провів ретельне податкове планування перед стартом.

Топ-5 фінансових помилок українського МСБ за кордоном

Ігнорування податкової резиденції власника

Більшість фокусується на податках компанії, забуваючи про себе. Якщо ви проживаєте в країні ЄС понад 183 дні, ви стаєте її податковим резидентом. Це означає, що ваші дивіденди та особисті доходи можуть оподатковуватися за місцевими ставками, які значно вищі за українські.

ПДВ (VAT) — міна сповільненої дії

Неправильне визначення місця постачання послуг або товарів у межах ЄС — це найкоротший шлях до штрафів. Для багатьох стає сюрпризом, що бухгалтерський супровід за кордоном вимагає знання не лише місцевих законів, а й директив ЄС щодо ПДВ.

Робота без «економічної сутності» (Substance)

Якщо компанія зареєстрована в Польщі, а всі рішення приймаються з Києва або Балі, податкова може визнати таку структуру фіктивною. Це веде до донарахування податків за місцем фактичного управління.

Фінансовий моніторинг та неперевірені доходи

Європейські банки дедалі жорсткіше перевіряють походження коштів. Відсутність чіткої стратегії декларування доходів призводить до блокування рахунків саме в той момент, коли бізнесу потрібна ліквідність.

Відсутність адаптованої фінансової моделі

Українська модель «низькі податки + гнучкість» не працює в ЄС. Високі соціальні внески та прогресивні шкали оподаткування вимагають повного перерахунку маржинальності бізнесу.

Як мінімізувати ризики

Проведіть аудит резиденції: визначте, де ви та ваш бізнес платите податки де-факто, а не де-юре. Залучіть фахівців на старті: податкові консультації до реєстрації компанії коштують вдесятеро дешевше, ніж виправлення помилок через рік. Побудуйте прозору фінансову структуру: кожен рух коштів має мати економічне обґрунтування та документальне підтвердження для фінмоніторингу.

Релокація бізнесу до ЄС — це не точка фінішу, а початок нового фінансового етапу. Бізнес, який не адаптує свою фінансову та податкову модель до європейських правил, втрачає керованість, прибутковість і стійкість.

Фінансова адаптація сьогодні — це вже не питання оптимізації, а умова виживання українського МСБ на міжнародних ринках.