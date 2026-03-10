Після 2022 року для багатьох українських підприємців релокація бізнесу до Європейського Союзу стала вимушеним, але логічним кроком. Польща, Чехія, Німеччина чи Іспанія сприймались як безпечні юрисдикції, де достатньо відкрити компанію, і фінансові ризики зникають автоматично. На практиці ж релокація часто вирішує лише операційні питання, створюючи нові, складніші фінансові та податкові виклики. Про те, скільки коштує ілюзія безпеки в колонці ЕП розповіла Мілітіна Велика Founder & CEO MV Company.
Український МСБ у ЄС: топ фінансових помилок і втрати, яких можна уникнути
Що бізнес не враховує
Європейська податкова система працює за іншою логікою, ніж українська. Тут ключову роль відіграють не лише формальні ознаки (місце реєстрації компанії), а економічна сутність бізнесу:
- де фактично ухвалюються управлінські рішення;
- де проживає власник;
- де створюється основна додана вартість;
- у якій країні знаходяться клієнти та команда.
Саме тому відкриття компанії в Євросоюзі без перегляду фінансової моделі часто призводить до податкових ризиків уже в перший рік роботи.
Коли незнання законів коштує статків
Нещодавно звернулася клієнтка, яка отримала лист від податкової з вимогою компенсувати державі понад 500 тис. злотих (5,9 млн грн) ПДВ (VAT). Причина? Неправильне тлумачення правил транскордонної торгівлі та несвоєчасна реєстрація платником податку.
Інший частий випадок — візит фінансового моніторингу з вимогою пояснити походження доходів, які не були задекларовані в країні перебування.
Такі ситуації — не виняток, а закономірність для тих, хто не провів ретельне податкове планування перед стартом.
Топ-5 фінансових помилок українського МСБ за кордоном
- Ігнорування податкової резиденції власника
Більшість фокусується на податках компанії, забуваючи про себе. Якщо ви проживаєте в країні ЄС понад 183 дні, ви стаєте її податковим резидентом. Це означає, що ваші дивіденди та особисті доходи можуть оподатковуватися за місцевими ставками, які значно вищі за українські.
- ПДВ (VAT) — міна сповільненої дії
Неправильне визначення місця постачання послуг або товарів у межах ЄС — це найкоротший шлях до штрафів. Для багатьох стає сюрпризом, що бухгалтерський супровід за кордоном вимагає знання не лише місцевих законів, а й директив ЄС щодо ПДВ.
- Робота без «економічної сутності» (Substance)
Якщо компанія зареєстрована в Польщі, а всі рішення приймаються з Києва або Балі, податкова може визнати таку структуру фіктивною. Це веде до донарахування податків за місцем фактичного управління.
- Фінансовий моніторинг та неперевірені доходи
Європейські банки дедалі жорсткіше перевіряють походження коштів. Відсутність чіткої стратегії декларування доходів призводить до блокування рахунків саме в той момент, коли бізнесу потрібна ліквідність.
- Відсутність адаптованої фінансової моделі
Українська модель «низькі податки + гнучкість» не працює в ЄС. Високі соціальні внески та прогресивні шкали оподаткування вимагають повного перерахунку маржинальності бізнесу.
Як мінімізувати ризики
- Проведіть аудит резиденції: визначте, де ви та ваш бізнес платите податки де-факто, а не де-юре.
- Залучіть фахівців на старті: податкові консультації до реєстрації компанії коштують вдесятеро дешевше, ніж виправлення помилок через рік.
- Побудуйте прозору фінансову структуру: кожен рух коштів має мати економічне обґрунтування та документальне підтвердження для фінмоніторингу.
Релокація бізнесу до ЄС — це не точка фінішу, а початок нового фінансового етапу. Бізнес, який не адаптує свою фінансову та податкову модель до європейських правил, втрачає керованість, прибутковість і стійкість.
Фінансова адаптація сьогодні — це вже не питання оптимізації, а умова виживання українського МСБ на міжнародних ринках.
