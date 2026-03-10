Проти блогерки, яка заробила $2 млн на продажах в сторіз і не сплатила податки, за наводкою Гетманцева порушено кримінальну справу

Офіс Генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування щодо можливого ухилення від сплати податків блогеркою Богданою Гончарук та пов’язаною з нею компанією. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

За інформацією прокуратури, 26 лютого 2026 року Дніпропетровська обласна прокуратура внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) після розгляду звернень щодо повноти сплати податків.

Деталі проваджень

Наразі відкрито два кримінальні провадження:

№ 42026040000000083 — за фактом можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія Достатку» у 2024−2025 роках (ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу України).

№ 42026040000000084 — щодо можливого ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем Богданою Гончарук у 2023−2025 роках (ч.1 ст. 212 ККУ).

Подальші кроки

Наразі триває досудове розслідування. Очікується, що до перевірки можуть бути залучені також Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу, які мають оцінити повноту сплати податків і рух фінансових операцій.

Правоохоронні органи мають встановити всі обставини справи та надати правову оцінку можливим порушенням податкового законодавства.

У разі доведення вини за ч.1 ст. 212 ККУ відповідальність може передбачати штраф або інші санкції, передбачені законодавством.