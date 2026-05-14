Біткоїн-ETF втратили понад $635 млн за добу, аналітики помітили ознаки оживлення ринку альткоїнів: що нового

Біткоїн-ETF втратили понад $635 млн за добу

Американський ринок спотових біткоїн-ETF пережив наймасштабніший розпродаж за останні 3,5 місяці. У середу, 13 травня, інвестори вивели з криптофондів сумарно $635,23 млн. Більший добовий відтік капіталу фіксували лише наприкінці січня цього року, коли ринок втратив понад $903 млн.

Цього разу негативна динаміка зачепила навіть лідерів ринку, які зазвичай демонстрували стійкість:

IBIT (BlackRock): антирекорд дня — мінус $284,69 млн.

ARKB (21Shares): втратив $177,1 млн.

FBTC (Fidelity): відтік склав $133,22 млн.

Менші втрати зафіксували фонди BITB ($35,4 млн) та BRRR ($4,82 млн).

Решта фондів завершили торгову сесію з нульовим результатом, що свідчить про вичікувальну позицію частини великих гравців.

Ринок другої за капіталізацією криптовалюти також опинився під тиском. Сукупний чистий відтік з Ethereum-ETF склав $36,3 млн. Основний удар припав на фонди ETHA від BlackRock (-$21,1 млн) та FETH від Fidelity (-$14,04 млн).

Токени OpenAI та Anthropic обвалилися через заборону неавторизованої торгівлі

Ринок передпублічних активів (Pre-IPO) здригнувся після офіційних попереджень від лідерів галузі штучного інтелекту. Компанії OpenAI та Anthropic виступили проти «неавторизованої торгівлі» своїми акціями, що призвело до стрімкого падіння пов'язаних із ними цифрових токенів.

У середу, 13 травня, на платформі PreStocks було зафіксовано справжній обвал: токени, що відображають акції OpenAI, знецінилися на 39,1%. Активи, пов'язані з Anthropic, втратили 32,9% вартості.

Обидві компанії наразі залишаються приватними та лише готуються до виходу на біржу (IPO). Проте трейдери використовували спеціальні проксі-рішення, як-от PreStocks, щоб торгувати токенізованими версіями їхніх паперів у співвідношенні 1:1 через спеціальні структури (SPV).

На відміну від класичних токенізованих акцій Nasdaq, ці активи не надають інвесторам жодних реальних прав: ні участі у зборах акціонерів, ні впливу на управлінські рішення. Жорстка позиція компаній щодо таких «сірих» схем поставила під сумнів легальність та майбутню конвертацію цих токенів у реальні акції після IPO.

Надія на «альтсезон»: аналітики помітили перші ознаки оживлення ринку після глибокого падіння

Після виснажливої корекції, яка «зрізала» капіталізацію багатьох проєктів більш ніж на 50%, сектор альткоїнів почав подавати сигнали до відновлення. Експерти вважають, що попри геополітичний тиск, на ринку формується база для майбутнього зростання.

Аналітик CryptoQuant під псевдонімом Darkfost вказує на суттєве покращення технічної картини:

Повернення до тренду: частка альткоїнів на Binance, що торгуються вище своєї 200-денної ковзної середньої (200 DMA), підскочила до 21%. Для порівняння, у лютому цей показник був критично низьким — лише 2%.

Проблема перенасичення: загальна кількість альткоїнів у світі сягнула 51 млн. Левова частка нових токенів зосереджена в екосистемах Solana (46%), Base (36%) та BNB Smart Chain (10%).

Darkfost вважає, що ми входимо у фазу раннього накопичення, хоча обмежена ліквідність поки не дає розпочатися стійкому ралі.

Амбасадор AGNT Hub, відомий як Safwan, зазначає, що поточна структура ринку копіює поведінку активів перед циклами 2020 та 2023 років. Наразі індекс альтсезону завмер на позначці 35, а домінування Біткоїна залишається високим — близько 60%.

Ключові фактори підготовки до ротації капіталу:

Стабільна консолідація Біткоїна в районі $80 000.

Активне накопичення середньокапіталізованих монет «розумними грошима» (Smart Money).

Падіння торгових обсягів, що часто передує різкому руху ціни.

Експансія Hyperliquid на Nasdaq: 21Shares випередила конкурентів, запустивши перший фонд на базі токена HYPE

Компанія 21Shares вивела на біржу Nasdaq перший у своєму роді спотовий ETF на базі токена Hyperliquid (HYPE). Новий інструмент під тикером THYP дозволяє інституційним інвесторам заробляти на динаміці активу без необхідності прямого володіння ним. Особливістю фонду є механізм розподілу винагород за стейкінг серед власників акцій.

Окрім основного фонду, компанія запропонувала агресивний інструмент для трейдерів — 2x Long HYPE ETF (TXXH), що надає подвійне плече на зміну ціни токена.

Перший торговий день продемонстрував помірний, але впевнений інтерес. Загальний обсяг операцій з THYP склав $1,8 млн.

Аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт оцінив цей старт як «дуже солідний», зважаючи на те, що Hyperliquid поки що є нішевим продуктом порівняно з гігантами ринку. Спотові ETF на базі Solana та XRP у свої дебютні дні залучали значно більше — близько $57−58 млн.

21Shares вдалося стати першопрохідцем у США, проте конкуренти вже наступають на п'яти. Bitwise уже запустила аналогічний продукт (ETP) на німецькій Deutsche Börse, а Grayscale офіційно підтвердила плани щодо створення власного інструменту на базі HYPE.