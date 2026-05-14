Біткоїн-ETF втратили понад $635 млн за добу, аналітики помітили ознаки оживлення ринку альткоїнів: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2026, 11:47

Біткоїн-ETF втратили понад $635 млн за добу, аналітики помітили ознаки оживлення ринку альткоїнів: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Біткоїн-ETF втратили понад $635 млн за добу, аналітики помітили ознаки оживлення ринку альткоїнів
Фото: pixabay

Біткоїн-ETF втратили понад $635 млн за добу

Американський ринок спотових біткоїн-ETF пережив наймасштабніший розпродаж за останні 3,5 місяці. У середу, 13 травня, інвестори вивели з криптофондів сумарно $635,23 млн. Більший добовий відтік капіталу фіксували лише наприкінці січня цього року, коли ринок втратив понад $903 млн.

Цього разу негативна динаміка зачепила навіть лідерів ринку, які зазвичай демонстрували стійкість:

  • IBIT (BlackRock): антирекорд дня — мінус $284,69 млн.
  • ARKB (21Shares): втратив $177,1 млн.
  • FBTC (Fidelity): відтік склав $133,22 млн.

Менші втрати зафіксували фонди BITB ($35,4 млн) та BRRR ($4,82 млн).

Решта фондів завершили торгову сесію з нульовим результатом, що свідчить про вичікувальну позицію частини великих гравців.

Ринок другої за капіталізацією криптовалюти також опинився під тиском. Сукупний чистий відтік з Ethereum-ETF склав $36,3 млн. Основний удар припав на фонди ETHA від BlackRock (-$21,1 млн) та FETH від Fidelity (-$14,04 млн).

Токени OpenAI та Anthropic обвалилися через заборону неавторизованої торгівлі

Ринок передпублічних активів (Pre-IPO) здригнувся після офіційних попереджень від лідерів галузі штучного інтелекту. Компанії OpenAI та Anthropic виступили проти «неавторизованої торгівлі» своїми акціями, що призвело до стрімкого падіння пов'язаних із ними цифрових токенів.

У середу, 13 травня, на платформі PreStocks було зафіксовано справжній обвал: токени, що відображають акції OpenAI, знецінилися на 39,1%. Активи, пов'язані з Anthropic, втратили 32,9% вартості.

Обидві компанії наразі залишаються приватними та лише готуються до виходу на біржу (IPO). Проте трейдери використовували спеціальні проксі-рішення, як-от PreStocks, щоб торгувати токенізованими версіями їхніх паперів у співвідношенні 1:1 через спеціальні структури (SPV).

На відміну від класичних токенізованих акцій Nasdaq, ці активи не надають інвесторам жодних реальних прав: ні участі у зборах акціонерів, ні впливу на управлінські рішення. Жорстка позиція компаній щодо таких «сірих» схем поставила під сумнів легальність та майбутню конвертацію цих токенів у реальні акції після IPO.

Надія на «альтсезон»: аналітики помітили перші ознаки оживлення ринку після глибокого падіння

Після виснажливої корекції, яка «зрізала» капіталізацію багатьох проєктів більш ніж на 50%, сектор альткоїнів почав подавати сигнали до відновлення. Експерти вважають, що попри геополітичний тиск, на ринку формується база для майбутнього зростання.

Аналітик CryptoQuant під псевдонімом Darkfost вказує на суттєве покращення технічної картини:

  • Повернення до тренду: частка альткоїнів на Binance, що торгуються вище своєї 200-денної ковзної середньої (200 DMA), підскочила до 21%. Для порівняння, у лютому цей показник був критично низьким — лише 2%.
  • Проблема перенасичення: загальна кількість альткоїнів у світі сягнула 51 млн. Левова частка нових токенів зосереджена в екосистемах Solana (46%), Base (36%) та BNB Smart Chain (10%).

Darkfost вважає, що ми входимо у фазу раннього накопичення, хоча обмежена ліквідність поки не дає розпочатися стійкому ралі.

Амбасадор AGNT Hub, відомий як Safwan, зазначає, що поточна структура ринку копіює поведінку активів перед циклами 2020 та 2023 років. Наразі індекс альтсезону завмер на позначці 35, а домінування Біткоїна залишається високим — близько 60%.

Ключові фактори підготовки до ротації капіталу:

  • Стабільна консолідація Біткоїна в районі $80 000.
  • Активне накопичення середньокапіталізованих монет «розумними грошима» (Smart Money).
  • Падіння торгових обсягів, що часто передує різкому руху ціни.

Експансія Hyperliquid на Nasdaq: 21Shares випередила конкурентів, запустивши перший фонд на базі токена HYPE

Компанія 21Shares вивела на біржу Nasdaq перший у своєму роді спотовий ETF на базі токена Hyperliquid (HYPE). Новий інструмент під тикером THYP дозволяє інституційним інвесторам заробляти на динаміці активу без необхідності прямого володіння ним. Особливістю фонду є механізм розподілу винагород за стейкінг серед власників акцій.

Окрім основного фонду, компанія запропонувала агресивний інструмент для трейдерів — 2x Long HYPE ETF (TXXH), що надає подвійне плече на зміну ціни токена.

Перший торговий день продемонстрував помірний, але впевнений інтерес. Загальний обсяг операцій з THYP склав $1,8 млн.

Аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт оцінив цей старт як «дуже солідний», зважаючи на те, що Hyperliquid поки що є нішевим продуктом порівняно з гігантами ринку. Спотові ETF на базі Solana та XRP у свої дебютні дні залучали значно більше — близько $57−58 млн.

21Shares вдалося стати першопрохідцем у США, проте конкуренти вже наступають на п'яти. Bitwise уже запустила аналогічний продукт (ETP) на німецькій Deutsche Börse, а Grayscale офіційно підтвердила плани щодо створення власного інструменту на базі HYPE.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами