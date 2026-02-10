Гетманцев пішов розбиратися, чи сплачують податки ті, хто заробляє на продажах в сторіз

Інформація про можливе отримання доходу в розмірі близько $2 млн без сплати податків має бути перевірена та отримати належну правову оцінку. Про це повідомив Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Що перевірятимуть

У разі підтвердження факту несплати податків на суму щонайменше 70 млн грн, йдеться про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Крім того, за наявності підтверджених даних про виведення коштів до країни-окупанта, такі дії можуть підпадати під ст. 111 КК України (державна зрада).

За словами Гетманцева, ситуацію взято під контроль, триває аналіз фінансових операцій, джерел доходів і податкової звітності. Про результати перевірки буде повідомлено додатково.