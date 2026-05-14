OKX відкрила доступ до pre-IPO ринку через криптодеривативи на SpaceX, OpenAI та Anthropic

OKX представила новий клас криптовалютних деривативів — безстрокові премаркет-контракти до IPO на SpaceX, OpenAI та Anthropic. Інструмент дозволяє трейдерам торгувати зміною оцінки приватних технологічних компаній до їхнього виходу на біржу.

Нові контракти доступні у парах SPACEX/USDT, OPENAI/USDT та ANTHROPIC/USDT. Торгівля здійснюється у форматі безстрокових ф’ючерсів із розрахунком у USDT, кредитним плечем до 5x та нульовою ставкою фінансування на старті. Після IPO відповідних компаній контракти автоматично конвертуватимуться у стандартні ф’ючерси на акції.

У компанії заявили, що запуск продукту має вирішити одну з головних проблем pre-IPO ринку — фактичну недоступність для роздрібних трейдерів. Сьогодні доступ до інвестицій у приватні технологічні компанії зазвичай мають лише великі фонди та акредитовані інвестори через високі мінімальні чеки та складну брокерську інфраструктуру. OKX пропонує альтернативний формат доступу через криптовалютні деривативи без необхідності володіння акціями.

Крім запуску нового інструменту, OKX також анонсувала торгову кампанію з призовим фондом 160 000 USDT. Користувачі зможуть отримати винагороди за виконання торгових завдань та участь у рейтингу за обсягом торгів контрактами SPACEX/USDT, OPENAI/USDT та ANTHROPIC/USDT.

Дисклеймер

Це деривативи. Високий ризик втрати коштів. Не є пропозиція купити цінні папери. Безстрокові контракти відстежують референсну ціну, а не дають права акціонера. Недоступно у окремих регіонах.