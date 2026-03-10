Multi від Мінфін
10 березня 2026, 9:34

Батьки новонароджених зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку: що пропонує проєкт Трудового кодексу

У проєкті нового Трудового кодексу України пропонується запровадити додаткову оплачувану відпустку для догляду за дитиною тривалістю чотири місяці. Вона стане новою соціальною гарантією для батьків і відповідатиме європейським стандартам. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

У проєкті нового Трудового кодексу України пропонується запровадити додаткову оплачувану відпустку для догляду за дитиною тривалістю чотири місяці.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відпустка 4 місяці

Згідно з документом, відпустка буде поділена між батьками: два місяці передбачені для матері, ще два — для батька. Передати свою частину іншому з батьків буде неможливо. Водночас, якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вони зможуть використати всі чотири місяці відпустки.

Важливо, що скористатися такою відпусткою можна буде до досягнення дитиною восьмирічного віку. Такий підхід відповідає вимогам директив Європейського Союзу щодо балансу між роботою та сімейним життям.

Нова відпустка не замінюватиме і не скорочуватиме чинну відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Вона стане додатковою можливістю для батьків.

Окрім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає інші соціальні гарантії для сімей із дітьми. Зокрема, передбачено:

  • заборону звільнення працівників, які мають дітей до півтора року або дитину з інвалідністю;
  • захист одиноких матерів і одиноких батьків, які виховують дитину до 14 років;
  • гарантії для вагітних працівниць щодо проходження медичних оглядів із збереженням оплати праці.

Таким чином, нові норми спрямовані не на скорочення існуючих прав, а на розширення можливостей для поєднання роботи та батьківства відповідно до європейських соціальних стандартів.

Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+12
dvded .
dvded .
10 березня 2026, 11:01
#
А оплатит все бизнес как всегда?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
10 березня 2026, 11:13
#
Бізнес і так загибається, а тут ще нове навантаження вішають ((. Ніхто не проти підтримувати.
