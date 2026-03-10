НБУ оштрафував А-Банк за неетичну поведінку

Нацбанк України застосував до АТ « Акцент-Банк » (А-Банк) захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 51 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що порушив банк

«Захід впливу застосовано у зв’язку з тим, що за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) А-Банком», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування».

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 9 березня 2026 року.